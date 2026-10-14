Ο Απόλλωνας Σμύρνης νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι του Σεράφειου

Ο Απόλλωνας Σμύρνης αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς στην υδατοσφαίριση, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 14-15. Ο αγώνας διεξήχθη στο Σεράφειο κολυμβητήριο, στην 3η αγωνιστική της WPL, με τους «πράσινους» να είναι τυπικά οι γηπεδούχοι και να έχουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους. Η «αμφίβια ελαφρά ταξιαρχία» πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο μισό του αγώνα, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό σε ήττα.

Η εξέλιξη του ντέρμπι και η ανατροπή

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από σκληρό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, πάθος και συνεχείς ανατροπές στο σκορ. Σημειώθηκαν αρκετά νεύρα από τους δύο προπονητές, τον Τεό Λοράντου για τον Απόλλωνα και τον Δημήτρη Μάζη για τον Παναθηναϊκό, ενώ υπήρξαν και φάσεις που κρίθηκαν με τη χρήση του VAR. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιο δυνατά και κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας στο 7-7 στην ανάπαυλα.

Ωστόσο, ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Με ένα αποτελεσματικό πρέσινγκ, κατάφερε να υποχρεώσει την ομάδα του Δημήτρη Μάζη σε λάθη. Η ομάδα του Τεό Λοράντου επικράτησε στις λεπτομέρειες της τέταρτης περιόδου, περνώντας μπροστά στο σκορ και διατηρώντας τη διαφορά στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Η δυναμική έναρξη του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του. Παρότι ο Απόλλων Σμύρνης άνοιξε το σκορ με τον Χρήστο Λασκαρίδη, οι «πράσινοι» απάντησαν με πέντε συνεχόμενα γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν τις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω και δημιούργησαν ένα σημαντικό προβάδισμα.

Ο Κώστας Γκιουβέτσης ισοφάρισε αρχικά σε 1-1, ενώ ο Δημήτρης Νικολαΐδης πέτυχε τρία διαδοχικά τέρματα. Ο Μάρκο Βάβιτς διαμόρφωσε το 5-1, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου, δείχνοντας την κυριαρχία του Παναθηναϊκού σε αυτό το αρχικό στάδιο του αγώνα.

Η αντεπίθεση του Απόλλωνα στο δεύτερο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης ανέβασε την απόδοσή του και επιχείρησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Με δύο γκολ του Μουρίκη και ένα του Λασκαρίδη, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν το σκορ σε 5-4. Ο Γκιουβέτσης έδωσε προσωρινά ανάσα στον Παναθηναϊκό, ανεβάζοντας το σκορ στο 6-4.

Ο Λασκαρίδης μείωσε ξανά για τον Απόλλωνα, με τον Ντόλτσε να απαντά για το 7-5. Στο τελευταίο διάστημα της περιόδου, τα γκολ των Λασκαρίδη και Λοράντου έφεραν την ισοφάριση σε 7-7, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση της «αμφίβιας ελαφράς ταξιαρχίας».

Το προβάδισμα και η επικράτηση στην τρίτη και τέταρτη περίοδο

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Απόλλωνα να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα μετά το αρχικό 0-1, χάρη σε γκολ του Χαλυβόπουλου, διαμορφώνοντας το 7-8. Ακολούθησε ένα ισορροπημένο διάστημα, με τις δύο ομάδες να μάχονται για κάθε μπάλα. Η τακτική του πρέσινγκ από τον Απόλλωνα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε λάθη.

Στο φινάλε της αναμέτρησης, με πρωταγωνιστές τους Νίκο Γαρδίκα και Νίκολα Μπογκνάνοβιτς, ο Απόλλωνας κατάφερε να περάσει μπροστά για ένα γκολ, αρχικά στο 13-14 και στη συνέχεια στο 14-15. Η ομάδα διατήρησε αυτή τη διαφορά στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Οι κορυφαίοι σκόρερ και ο MVP του αγώνα

Μεγάλος MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Νίκος Μητράκης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και απέκρουσε πέναλτι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Στους σκόρερ, ο Χρήστος Λασκαρίδης συνέχισε με τη φόρα των προκριματικών του Euro Cup και ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους «κυανόλευκους» με 4 γκολ.

Τον Λασκαρίδη ακολούθησε ο Μάρκο Βάβιτς με 3 γκολ. Για τους «πράσινους», οι καλύτεροι σκόρερ ήταν ο Δημήτρης Νικολαΐδης με 4 γκολ και ο Κώστας Γκιουβέτσης με 3 γκολ, οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Athletiko