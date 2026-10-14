Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει προβάδισμα στον αγώνα της με τη Σαχτάρ, που διεξάγεται στο Λονδίνο. Το πρώτο γκολ για την Ένωση σημειώθηκε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λόβρο Μάγερ να είναι ο σκόρερ. Η φάση που οδήγησε στο 0-1 ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής ενέργειας από τον Σταύρο Πήλιο.

Το προβάδισμα της Ένωσης στο Λονδίνο

Η ομάδα της ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Σαχτάρ, ο οποίος διεξάγεται στην αγγλική πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, η «Ένωση» κατάφερε να ανοίξει το σκορ, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου της.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ σημειώθηκε στο «κιτρινόμαυρο» Στάμφορντ Μπριτζ, ένα γήπεδο που φιλοξενεί την αναμέτρηση. Η επίτευξη του τέρματος στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε το σκορ σε 0-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας, δημιουργώντας ένα θετικό ξεκίνημα στον αγώνα.

Ο Λόβρο Μάγερ άνοιξε τον λογαριασμό

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν ο ποδοσφαιριστής που χάρισε το προβάδισμα στην ΑΕΚ, σημειώνοντας το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της ομάδας. Ο Κροάτης μέσος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Σαχτάρ, δίνοντας έτσι το 0-1 στην «Ένωση».

Η επίτευξη του τέρματος από τον Μάγερ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον ίδιο, καθώς ήταν το πρώτο του γκολ φορώντας τη φανέλα του Δικεφάλου. Ο ποδοσφαιριστής πλασάρισε εύστοχα την μπάλα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη φάση που δημιουργήθηκε.

Το πλασέ του Κροάτη παίκτη έγινε από το ύψος του πέναλτι, μια θέση που του επέτρεψε να εκτελέσει με ακρίβεια και να διαμορφώσει το σκορ υπέρ της ΑΕΚ. Η επιτυχία αυτή έδωσε ώθηση στην ομάδα και ενθουσιασμό στους φιλάθλους της.

Η φανταστική ενέργεια του Σταύρου Πήλιου

Πρωταγωνιστής στη φάση του γκολ ήταν ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος πραγματοποίησε μια φανταστική ενέργεια από τα αριστερά του γηπέδου. Η προσπάθειά του ξεκίνησε με την κλοπή της μπάλας, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να δημιουργήσει ευκαιρία για την ομάδα του.

Ο Πήλιος, αφού έκλεψε την μπάλα, συνέχισε τη μαγική του προσπάθεια, εισχωρώντας στην περιοχή της Σαχτάρ. Η κίνησή του από τα αριστερά ήταν δυναμική και αποτελεσματική, επιτρέποντάς του να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση για να πασάρει.

Την κατάλληλη στιγμή, ο Σταύρος Πήλιος γύρισε την μπάλα στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος βρισκόταν σε θέση βολής. Η ακριβής του ασίστ ήταν καθοριστική για την επίτευξη του τέρματος, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική ατομική ενέργεια που οδήγησε στο 0-1.

Το σκηνικό της αναμέτρησης στην Αγγλία

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Σαχτάρ διεξάγεται επί αγγλικού εδάφους, με την πόλη του Λονδίνου να φιλοξενεί τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η επιλογή της τοποθεσίας προσδίδει έναν διεθνή χαρακτήρα στον αγώνα, φέρνοντας τις δύο ομάδες σε ένα ουδέτερο περιβάλλον.

Το γήπεδο που φιλοξενεί τον αγώνα είναι το Στάμφορντ Μπριτζ, το οποίο περιγράφεται ως «κιτρινόμαυρο», πιθανώς λόγω της παρουσίας των φιλάθλων της ΑΕΚ ή του γενικότερου κλίματος που δημιουργήθηκε. Η ατμόσφαιρα ήταν έντονη, καθώς η ΑΕΚ διεκδικούσε το προβάδισμα.

Η αναμέτρηση στο Λονδίνο, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Νέα Φιλαδέλφεια του Λονδίνου» για την ΑΕΚ, έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική ομάδα να δείξει τις δυνατότητές της μακριά από την έδρα της. Η επίτευξη του γκολ από τον Μάγερ στο 28ο λεπτό ήταν ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη του παιχνιδιού σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko