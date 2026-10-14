Η Κόμο ηττήθηκε από τη Φέγενορντ με γκολ του Τάσου Δουβίκα στο Champions League

Την πρώτη της ήττα στη League Phase του Champions League γνώρισε η Κόμο, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας επιθετικός Τάσος Δουβίκας. Η ιταλική ομάδα “λύγισε” στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας τη Φέγενορντ, η οποία επικράτησε με σκορ 3-2. Ο αγώνας διεξήχθη για τη δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Δουβίκα να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Ολλανδία

Η αναμέτρηση στην Ολλανδία ξεκίνησε με την Κόμο να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ, χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Ντιαό. Αυτή η εξέλιξη έδωσε αρχικά αισιοδοξία στην ιταλική ομάδα, η οποία επιδίωκε να συνεχίσει το θετικό της ξεκίνημα στη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, η Φέγενορντ κατάφερε να αντιδράσει δυναμικά. Η ολλανδική ομάδα πραγματοποίησε την ανατροπή στο σκορ, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση με 3-2. Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη για τη Φέγενορντ στη φετινή League Phase του Champions League, ενώ για την Κόμο σηματοδότησε την πρώτη απώλεια βαθμών στη διοργάνωση.

Η είσοδος και το πανέμορφο γκολ του Τάσου Δουβίκα

Ο Τάσος Δουβίκας, σε αντίθεση με την πλειονότητα των προηγούμενων αγώνων της Κόμο, δεν βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Ο Έλληνας επιθετικός εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί σε 3-1 υπέρ της Φέγενορντ.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ο Δουβίκας κατάφερε να δείξει την αξία του. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, και συγκεκριμένα στο Ρότερνταμ, ο Έλληνας επιθετικός μείωσε το σκορ σε 3-2. Το γκολ του περιγράφεται ως ένα πανέμορφο τέρμα, το οποίο προήλθε από ένα ωραίο και δυνατό σουτ, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα.

Δεύτερο γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Έλληνα επιθετικό

Το τέρμα που σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας απέναντι στη Φέγενορντ αποτελεί το δεύτερο προσωπικό του γκολ στη φετινή League Phase του Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σκοράροντας σε ισάριθμες αναμετρήσεις της Κόμο.

Η εξαιρετική του εκκίνηση στη διοργάνωση είχε φανεί και στην πρεμιέρα, όπου η Κόμο αντιμετώπισε την Λειψία. Σε εκείνο τον αγώνα, ο Δουβίκας είχε πετύχει το γκολ που διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εντυπωσιακή νίκη των Ιταλών με 4-1. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Η πορεία της Κόμο στη φάση των ομίλων

Μετά την ήττα από τη Φέγενορντ, η Κόμο γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στη League Phase του Champions League. Η ιταλική ομάδα είχε ξεκινήσει τη διοργάνωση με μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μια καλή πορεία.

Η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής στην Ολλανδία αποτέλεσε μια δύσκολη δοκιμασία για την Κόμο. Παρά την προσπάθεια των παικτών και το γκολ του Τάσου Δουβίκα στις καθυστερήσεις, η ομάδα δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με το τελικό σκορ 3-2. Η συνέχεια της διοργάνωσης αναμένεται να είναι κρίσιμη για την πορεία της ιταλικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta