Ηττήθηκε ο Αθηναϊκός στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα

Στην πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά της ιστορίας του, ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να συνδυάσει το ιστορικό του ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου γνώρισε την ήττα από την Κιμπίρκστις-TOKS με 103-65. Οι Λιθουανές επιβλήθηκαν από νωρίς, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης και η κυριαρχία των γηπεδούχων

Η Κιμπίρκστις-TOKS μπήκε δυνατά στο παρκέ, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Στα πρώτα πέντε λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τις γηπεδούχες να προηγούνται οριακά με 12-10.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Λιθουανές ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Με σωστές επιλογές στην επίθεση, εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, αιφνιδιασμούς και αποτελεσματικό παιχνίδι κοντά στο καλάθι, η Κιμπίρκστις-TOKS άρχισε να χτίζει μια σημαντική διαφορά.

Δυσκολίες για τον Αθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο

Αντίθετα, ο Αθηναϊκός δυσκολευόταν να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενες αδυνατούσαν να περιορίσουν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα η διαφορά να διευρύνεται.

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με το σκορ να διαμορφώνεται σε 20-10 υπέρ της Κιμπίρκστις-TOKS. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε από νωρίς το στίγμα της αναμέτρησης, δείχνοντας την τάση του αγώνα.

Η εικόνα του δευτέρου δεκαλέπτου και το ημίχρονο

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ουσιαστικά ούτε στη δεύτερη περίοδο. Ο Αθηναϊκός συνέχισε να κυνηγά το σκορ, χωρίς να καταφέρει να βρει σταθερές λύσεις στην επίθεση. Παράλληλα, δεν μπόρεσε να ανακόψει τον ρυθμό της αντιπάλου του, η οποία συνέχιζε να πιέζει.

Η Κιμπίρκστις-TOKS, με καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επιλογές της, μεγάλωσε σταδιακά το προβάδισμά της. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το εντυπωσιακό σκορ 52-32 υπέρ των Λιθουανών.

Στατιστικά στοιχεία και η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο ομάδων αποτυπωνόταν και στους αριθμούς του πρώτου ημιχρόνου. Η Κιμπίρκστις-TOKS σούταρε με ποσοστό 60,71% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα, επιδεικνύοντας υψηλή ευστοχία.

Την ίδια ώρα, ο Αθηναϊκός είχε ποσοστά 35,29% στα δίποντα και 25% στα τρίποντα, αντίστοιχα, γεγονός που αντικατόπτριζε τις δυσκολίες του στο επιθετικό κομμάτι. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ελληνική ομάδα, καθώς η Κιμπίρκστις-TOKS συνέχισε την κυριαρχία της.

Η διεύρυνση της διαφοράς και οι προσπάθειες του Αθηναϊκού

Η Κιμπίρκστις-TOKS εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της ελληνικής ομάδας και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο σκορ. Με το σκορ να φτάνει στο 65-32, οι γηπεδούχες είχαν πλέον μετατρέψει την αναμέτρηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή για τις φιλοξενούμενες.

Η διαφορά έφτασε γρήγορα τους 30 πόντους, με τον Αθηναϊκό να αδυνατεί να βρει τρόπο να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ο προπονητής Ηλίας Ζούρος άνοιξε το rotation, αναζητώντας περισσότερη ενέργεια και λύσεις από τον πάγκο, όμως ο ρυθμός είχε ήδη χαθεί. Η Κιμπίρκστις-TOKS συνέχισε την αποτελεσματική της παρουσία, οδηγώντας στην τελική επικράτηση με 103-65.

Οι επιδόσεις των παικτριών

Από την πλευρά της ελληνικής ομάδας, η Μαριέλλα Φασούλα είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Αθηναϊκού. Η Βανλού είχε επίσης σημαντική συμβολή στη δημιουργία, μοιράζοντας 4 ασίστ στους συμπαίκτες της.

Από την πλευρά των Λιθουανών, η Niyah Becker ξεχώρισε με 12 πόντους και 2 κλεψίματα, αποτελώντας μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης για την Κιμπίρκστις-TOKS.

Με πληροφορίες από: Gazzetta