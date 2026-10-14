Η Λίβερπουλ διέλυσε τη ΛΑΣΚ με τον Τσιμίκα να μοιράζει δύο ασίστ

Η Λίβερπουλ ήταν καταιγιστική στην αναμέτρησή της με την ΛΑΣΚ Λίντσερ, επικρατώντας με εμφατικό 0-4 στην Αυστρία. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπου οι «Κόκκινοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους. Ο Κώστας Τσιμίκας πρωταγωνίστησε σε αυτή τη νίκη, ξεκινώντας βασικός, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και προσφέροντας δύο καθοριστικές ασίστ.

Η κυριαρχία της Λίβερπουλ στην Αυστρία

Η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε την αγωνιστική της υπεροχή κόντρα στην ΛΑΣΚ Λίντσερ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της αυστριακής ομάδας. Η αγγλική ομάδα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η επικράτηση με 0-4 μαρτυρά την πλήρη κυριαρχία της Λίβερπουλ στο γήπεδο.

Σε αυτή την σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, ο Έλληνας διεθνής μπακ, Κώστας Τσιμίκας, είχε ενεργό ρόλο. Ξεκίνησε βασικός στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου προς το πρόσωπό του. Επιπλέον, ο Τσιμίκας φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, γεγονός που υπογραμμίζει την ηγετική του παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου.

Η πρώτη ασίστ που άνοιξε τον δρόμο της νίκης

Ο Κώστας Τσιμίκας συνέβαλε άμεσα στο σκοράρισμα της Λίβερπουλ, πραγματοποιώντας την πρώτη του ασίστ στο 22ο λεπτό του αγώνα. Αυτή η ενέργεια αποδείχθηκε κομβική, καθώς αποτέλεσε το έναυσμα για το άνοιγμα του σκορ και έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα επικράτηση της ομάδας του.

Η συγκεκριμένη ασίστ προήλθε από μια άριστα εκτελεσμένη κόρνερ. Ο Έλληνας μπακ έστειλε τη μπάλα με ακρίβεια στην περιοχή, επιτρέποντας σε συμπαίκτη του να τη στείλει στα δίχτυα και να διαμορφώσει το 1-0. Η ενέργεια αυτή έδειξε την ικανότητα του Τσιμίκα να δημιουργεί ευκαιρίες από στατικές φάσεις.

Η δεύτερη ασίστ για το τελικό 0-4

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνέχισε να προσφέρει επιθετικά, μοιράζοντας και δεύτερη ασίστ. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας διεθνής μπακ ήταν και πάλι ο δημιουργός, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού 0-4 υπέρ της Λίβερπουλ.

Ο 30χρονος αμυντικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην αριστερή πτέρυγα του γηπέδου, από όπου έβγαλε μια «γλυκιά» και ακριβή σέντρα. Αποδέκτης αυτής της πάσας ήταν ο Φρίμπονγκ, ο οποίος με μια σκαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΛΑΣΚ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-4 και σφραγίζοντας την άνετη νίκη των Άγγλων.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και η φόρμα του Έλληνα μπακ

Συνολικά, ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε μια εξαιρετικά εντυπωσιακή εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η παρουσία του στην αριστερή πλευρά ήταν συνεχής πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, με τις επελάσεις και τις μεταβιβάσεις του να δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στους αμυντικούς της ΛΑΣΚ.

Ο Έλληνας μπακ βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, όπως επιβεβαιώθηκε από την απόδοσή του και τις δύο ασίστ που μοίρασε. Η συνέπεια στην απόδοσή του και η αποτελεσματικότητά του στις επιθετικές ενέργειες τον καθιστούν ένα σημαντικό και αναντικατάστατο γρανάζι στην επιθετική λειτουργία της Λίβερπουλ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko