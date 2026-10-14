Πρώτη ήττα για τον Προμηθέα στο FIBA Europe Cup από την Τρίερ

Ο Προμηθέας γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, καθώς ηττήθηκε στην Πάτρα από την Τρίερ με σκορ 83-87. Η ομάδα της Πάτρας, η οποία αγωνίστηκε στο «Δ.Τόφαλος», δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στη γερμανική ομάδα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 1-1 μετά από δύο αγωνιστικές, ενώ η Τρίερ διπλασίασε τις νίκες της στη διοργάνωση.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Τρίερ

Το παιχνίδι στην Πάτρα ξεκίνησε με τη γερμανική ομάδα να παρουσιάζεται πιο δυνατή, καταφέρνοντας να προηγηθεί με διαφορά 11 πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 7-18. Παρά την αρχική πίεση, ο Προμηθέας αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά σε μία κατοχή, φτάνοντας το σκορ στο 15-18 στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η Τρίερ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε με σκορ 19-25. Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Μιχελάκος, ως υπηρεσιακός προπονητής, προσπάθησε να μοιράσει την μπάλα και το σκοράρισμα, με αποτέλεσμα ο Προμηθέας να μην αφήσει τους Γερμανούς να ξεφύγουν περισσότερο στο σκορ, φτάνοντας στο 41-44. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Τρίερ να προηγείται με 41-49, έχοντας διαφορά οκτώ πόντων.

Η ανατροπή των Πατρινών και η απάντηση της Τρίερ

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα της Πάτρας έφερε τα πάνω-κάτω στην αναμέτρηση. Κατάφερε όχι μόνο να «ψαλιδίσει» την αρχική διαφορά, αλλά και να περάσει μπροστά στο σκορ, φτάνοντας στο 70-65. Σε αυτό το διάστημα, ο Προμηθέας είχε πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα, με τον Νιου Γουίλιαμς να πραγματοποιεί ένα τρομερό βράδυ.

Παρόλα αυτά, η Τρίερ αντέδρασε άμεσα, πραγματοποιώντας ένα σερί 8-0. Αυτό το σερί της έδωσε την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου στο παιχνίδι, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 70-73 με τη λήξη της τρίτης περιόδου. Το συγκεκριμένο διάστημα αποδείχθηκε καθοριστικό για τη γερμανική ομάδα, καθώς της επέτρεψε να διατηρήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές του Προμηθέα και το τελικό αποτέλεσμα

Για τον Προμηθέα, ο Νιου Γουίλιαμς αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς στην επίθεση, σημειώνοντας 23 πόντους με 9/13 σουτ, εκ των οποίων 5/9 τρίποντα. Ο Σάνον Έβανς πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ασίστ, δίνοντας λύσεις επιθετικά στην ομάδα της Πάτρας. Υπήρξαν επίσης βοήθειες από τους Φόρεστερ και Κουλμπόκα, ενώ ο Καλαϊτζάκης κατάφερε να δώσει προσωρινά το προβάδισμα στον Προμηθέα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου.

Παρά τις προσπάθειες των παικτών του Προμηθέα, η ομάδα δεν βρήκε άλλες λύσεις στην επίθεση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ανατρέψει το σκορ. Η γερμανική ομάδα, από την πλευρά της, βρήκε μεγάλα σουτ με τον Μπρουκς και τον Τσίρμπες, κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος του αγώνα και φτάνοντας στη νίκη.

Η απόδοση της Τρίερ και το προπονητικό ζήτημα

Από την πλευρά των νικητών, ο Ιλάι Μπρουκς ξεχώρισε με 18 πόντους και 6 ασίστ, αποτελώντας το σημείο αναφοράς για την Τρίερ. Ο Ι Τζέι Όνου συνέβαλε με 15 πόντους, ενώ ο Τζόρνταν Πόλαντ σημείωσε 11 πόντους. Η άμυνα των Γερμανών ανέβασε στροφές σε κρίσιμα σημεία, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε το ντεμπούτο του Μιχάλη Μιχελάκου στον πάγκο του Προμηθέα ως υπηρεσιακού προπονητή, μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα. Οι Πατρινοί βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου τεχνικού που θα αναλάβει την ομάδα. Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη για τον Προμηθέα στη διοργάνωση, μετά τη νίκη που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα εκτός έδρας, στο Κόσοβο, απέναντι στην Τρέπτσα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko