Ο Κρίστιανσεν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα του conference league

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 19:45, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και στην αποστολή των "πρασίνων" συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός μπακ θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αποστολή σε αγώνα του Παναθηναϊκού, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο 24χρονος Δανός αριστερός μπακ, προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την περσινή σεζόν. Η ένταξή του στην αποστολή αποτελεί το πρώτο βήμα για να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστική δράση και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης αποκτήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ και η περίπτωση του αντιμετωπίστηκε συντηρητικά από την ομάδα, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Η παρουσία του Κρίστιανσεν δίνει μια επιπλέον επιλογή στον συμπατριώτη του τεχνικό, Τζέικομπ Νίστρουπ, αν και θα χρειαστεί να καλύψει αρκετό έδαφος για να διεκδικήσει θέση βασικού. Στο πλαίσιο της League Phase του Conference League, ο Σαλάχ-Εντίν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς αποκτήθηκε μετά την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού. Αυτό καθιστά την επιστροφή του Κρίστιανσεν ακόμα πιο σημαντική, καθώς ενδέχεται να κληθεί να αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο σε κάποια στιγμή της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα και ο αντίπαλος

Το "τριφύλλι" ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα από τη Βοσνία, αν και ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ως σερβικός σύλλογος. Ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής είναι κρίσιμος για την καλή αρχή του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο "Γ. Καλαφάτης" και περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις. Μετά το πέρας της προπόνησης, ο τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών που θα ταξιδέψουν για τον αγώνα.

Η πλήρης αποστολή του Παναθηναϊκού

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα απαρτίζουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta