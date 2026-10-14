Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτός αποστολής από τον Ολυμπιακό, επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο καλαθοσφαιριστής Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 21:30. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αιχμηρά σχόλια του Ελληνοαμερικανού γκαρντ σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του και το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Ο Ντόρσεϊ θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός κράτησε σκληρή στάση απέναντί του.

Η απόφαση του Ολυμπιακού και η άμεση επιστροφή στην Αθήνα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για το επερχόμενο παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον κρατήσουν εκτός από το ματς με την Μπαρτσελόνα, στέλνοντάς τον πίσω στην Αθήνα. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε συγκεκριμένα: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».

Αυτή η κίνηση έγινε άμεσα από τους ανθρώπους της ομάδας, με σκοπό να μην χαλάσει το κλίμα στον σύλλογο, μετά από τη συμπεριφορά του 30χρονου καλαθοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός κράτησε τη σκληρή στάση που αναμενόταν, αντιδρώντας στις ενέργειες του παίκτη.

Τα αιχμηρά σχόλια του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε μία κίνηση που χαρακτηρίστηκε παράλογη, καθώς ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού μέσω social media. Ο διεθνής γκαρντ έκανε έντονα παράπονα προς τους ανθρώπους της ομάδας με ένα σχόλιο στο Instagram, το οποίο κοινοποιήθηκε από το χρήστη Triple Threat Show (@triplethreatshow). Σε αυτό το σχόλιο, ο Ντόρσεϊ άφησε αιχμές για τη διαχείρισή του από τον οργανισμό και από το προπονητικό επιτελείο.

Εξέφρασε την απορία του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του, καθώς και για το γεγονός ότι δεν αποδεσμεύεται, εφόσον δεν υπολογίζεται όπως θα ήθελε. Τα σχόλια αυτά έγιναν την ώρα που η ομάδα είχε φτάσει στη Βαρκελώνη για να προετοιμαστεί ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Οι δηλώσεις του καλαθοσφαιριστή

Στο αιχμηρό σχόλιό του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;». Συνέχισε θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα: «Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!».

Ο ίδιος τόνισε πως ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Μέσω των δηλώσεών του, ο γκαρντ των Πειραιωτών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

Προαναγγελία αποκαλύψεων και κλήση σε απολογία

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» προανήγγειλε περαιτέρω αποκαλύψεις, δηλώνοντας: «Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!». Η ανάρτηση αυτή έφερε μεγάλη αναταραχή στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ειδικά μετά από μία τεράστια νίκη που είχε σημειώσει η ομάδα στη Βαλένθια.

Ως άμεσο αποτέλεσμα των δηλώσεων και της συμπεριφοράς του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κλήθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η κλήση σε απολογία αφορά όχι μόνο το σχόλιο που έκανε στο Instagram, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει στο πρόσφατο παρελθόν και έχουν σχέση με τον καλαθοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Ieidiseis