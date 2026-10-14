Βόλος και Πανσερραϊκός στην εφέσεων για χειραγώγηση αγώνων

Οι ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός βρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ την Τετάρτη (14/10), σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τις καταδικαστικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων που διεξήχθησαν στα playouts της Stoiximan Super League κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Η συζήτηση των εφέσεων πραγματοποιήθηκε με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν τις υπερασπιστικές τους γραμμές, επιδιώκοντας την απαλλαγή τους από τις επιβληθείσες ποινές.

Η εκδίκαση των εφέσεων και οι αρχικές ποινές

Η συζήτηση των εφέσεων των ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας έλαβε χώρα την Τετάρτη (14/10). Οι αρχικές ποινές που είχαν επιβληθεί περιλάμβαναν πρόστιμο, αφαίρεση τεσσάρων (4) βαθμών για τον Πανσερραϊκό και αφαίρεση τριών (3) βαθμών για τους «κυανέρυθρους» του Βόλου.

Οι αγώνες για τους οποίους επιβλήθηκαν οι ποινές ήταν δύο. Στις 28 Απριλίου 2025, ο Βόλος είχε επικρατήσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με σκορ 3-0 επί των «λιονταριών» του Πανσερραϊκού. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Μαΐου, η ομάδα των Σερρών είχε νικήσει με το ίδιο σκορ, 3-0, τους Θεσσαλούς εντός της έδρας της.

Το «σπάσιμο» των υποθέσεων και η σημασία του

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε κατά την εκδίκαση των εφέσεων και δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι πρότινος, είναι ότι οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών (3) βαθμών για την ήττα του με 3-0 που υπέστη στις Σέρρες. Αντίστοιχα, ο Πανσερραϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων (4) βαθμών για την ήττα του με 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Αυτή η διάκριση υποδηλώνει ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, με ποινές που αφορούν δύο ξεχωριστά παιχνίδια. Ως εκ τούτου, υπάρχει η πιθανότητα σε δεύτερο βαθμό να αθωωθεί ο Πανσερραϊκός και να παραμείνει η ποινή του Βόλου, ή να συμβεί το αντίθετο. Η εξέλιξη αυτή καθιστά την έκβαση των εφέσεων ανεξάρτητη για κάθε μία από τις δύο ΠΑΕ.

Η υπόθεση Σούντγκρεν στο επίκεντρο

Η αρχική κινητοποίηση των διαδικασιών για χειραγώγηση των αγώνων ξεκίνησε αρκετούς μήνες μετά τη διεξαγωγή των δύο αναμετρήσεων. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, είχε υποστηρίξει σε ένα podcast ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των ομάδων, με στόχο κάθε γηπεδούχος να κερδίσει με σκορ 3-0. Λίγες ημέρες μετά τις αρχικές του δηλώσεις, ο ίδιος ο Σούντγκρεν δήλωσε ότι τα λόγια του είχαν παρερμηνευτεί.

Κατά την εκδίκαση των εφέσεων, η νομική υπεράσπιση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός στάθηκε στα όσα είχε ισχυριστεί ο Σούντγκρεν και εξέφρασε την απορία για τον λόγο που ο Σουηδός ποδοσφαιριστής δεν κλήθηκε να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Βόλος χαρακτήρισε τον Ντάνιελ Σούντγκρεν ως αναξιόπιστο μάρτυρα, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των αρχικών του δηλώσεων.

Οι υπερασπιστικές γραμμές των δύο ΠΑΕ

Στην εκδίκαση των εφέσεων, την ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκπροσώπησαν οι δικηγόροι Βασίλης Γκαγκάτσης και Μαρία Γκαγκάτση, ενώ το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της ομάδας, Τάσος Καζίας. Τη νομική υπεράσπιση του Βόλου ανέλαβε ο Χάρης Γρηγορίου, με τον Αχιλλέα Μπέο να καταθέτει ως μάρτυρας.

Οι δικηγόροι και των δύο ομάδων επικεντρώθηκαν στο επιχείρημα ότι οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων έπρεπε να είχαν υποβληθεί στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης, εκπροσωπώντας τον Πανσερραϊκό, σημείωσε ότι οι λογαριασμοί των παικτών που ελέγχθηκαν δεν είχαν καμία σύνδεση με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Τάσος Καζίας, έκανε λόγο για μια «κατασκευασμένη ιστορία» σχετικά με τις κατηγορίες.

Από την πλευρά του Βόλου, ο Χάρης Γρηγορίου στάθηκε στην αθώωση των ποδοσφαιριστών Χέρμανσον και Σκραμπ. Αυτοί οι παίκτες είχαν ελεγχθεί για το πρώτο και το τρίτο γκολ που δέχτηκε η ομάδα τους στον αγώνα στις Σέρρες, αλλά εν τέλει αθωώθηκαν. Ο Αχιλλέας Μπέος απέδωσε τις καταγγελίες του Σούντγκρεν στη δυσαρέσκειά του, καθώς δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο με την ομάδα. Μάλιστα, ο κ. Μπέος ζήτησε, σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι απαλλαχτική, να τιμωρηθεί η ομάδα με υποβιβασμό, με την αιτιολογία ότι θα διαλύσει την ΠΑΕ.

Επόμενα βήματα για τις αποφάσεις

Μετά την εκδίκαση των εφέσεων, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν προθεσμία να καταθέσουν τα υπομνήματά τους μέχρι τη Δευτέρα (19/10). Η έκδοση των τελικών αποφάσεων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αναμένεται να καθυστερήσει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι δύσκολο οι αποφάσεις να εκδοθούν εντός της προσεχούς εβδομάδας, αφήνοντας ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα για την οριστική κατάληξη των υποθέσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko