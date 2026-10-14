Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς επέστρεψε στον πάγκο της Μπασκόνια

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε και επίσημα την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου τεχνικού, Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του συλλόγου της Βιτόρια. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία κρίθηκε αναγκαία έπειτα από την ήτα της ομάδας από την Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η επιστροφή του Κροάτη τεχνικού

Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της Μπασκόνια, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την τέταρτη θητεία του στον πάγκο του ισπανικού συλλόγου. Ο Κροάτης προπονητής είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τους φιλάθλους της ομάδας, έχοντας ήδη μακρά και επιτυχημένη παρουσία στο παρελθόν, γεγονός που τον καθιστά μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον σύλλογο.

Η διοίκηση της Μπασκόνια προχώρησε στην απόφαση για την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι μετά την πρόσφατη ήττα της ομάδας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της Euroleague, οδήγησε στην άμεση αναζήτηση νέας λύσης για την τεχνική ηγεσία, με τον Περάσοβιτς να αποτελεί την επιλογή του συλλόγου, προσβλέποντας σε μια νέα αρχή.

Η συμφωνία και η άμεση ανάληψη καθηκόντων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της Μπασκόνια, ο σύλλογος και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς κατέληξαν σε συμφωνία που δεσμεύει τον προπονητή για τις επόμενες δύο σεζόν. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο Κροάτης τεχνικός θα ηγηθεί της ομάδας μέχρι το έτος 2028, φέρνοντας σταθερότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στον σύλλογο, με στόχο την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων.

Ο νέος προπονητής αναμένεται να φτάσει στη Βιτόρια την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, προκειμένου να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του. Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση στον πάγκο της Μπασκόνια έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, σε έναν αγώνα ενάντια στη Βίρτους Μπολόνια. Η ανακοίνωση της ομάδας υπογραμμίζει την εμπειρία του Περάσοβιτς στον πάγκο και την προσμονή για την επάνοδό του, η οποία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση.

Το ιστορικό του Περάσοβιτς στην Μπασκόνια

Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς δεν είναι απλά ένας νέος προπονητής για την Μπασκόνια, αλλά μια μορφή με βαθιές ρίζες στην ιστορία του συλλόγου. Με συνολικά 253 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, κατέχει τη διάκριση του δεύτερου προπονητή με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου. Αυτή η στατιστική αναδεικνύει τη μακροχρόνια και σημαντική προσφορά του στον πάγκο της Μπασκόνια.

Πριν την επιστροφή του στη Βιτόρια, ο Κροάτης προπονητής ηγήθηκε της Ούνιξ Καζάν την περασμένη σεζόν, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη εμπειρία στο βιογραφικό του. Η προπονητική του πορεία περιλαμβάνει σημαντική παρουσία τόσο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, την Euroleague, όσο και στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ισπανίας, τη Liga Endesa, γεγονός που του προσδίδει ευρεία αναγνώριση στον χώρο του μπάσκετ και τον καθιστά έναν έμπειρο τεχνικό.

Οι επιτυχίες και η προσφορά του στον σύλλογο

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων θητειών του, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες για την Μπασκόνια. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της στην εγχώρια σκηνή. Επιπλέον, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Σούπερ Καπ, προσθέτοντας ένα ακόμη τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου και ενισχύοντας το κύρος του.

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της παρουσίας του στον πάγκο της Μπασκόνια ήταν η οδήγηση της ομάδας στην τελευταία της συμμετοχή σε Final Four, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2016. Η διοίκηση της Μπασκόνια, με την επιλογή του Περάσοβιτς, εκφράζει την πεποίθηση ότι προσθέτει έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και βαθύ πάθος για τον σύλλογο, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της ομάδας και την επίτευξη των μελλοντικών της στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta