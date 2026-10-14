Η ελληνική γυμναστική ομοσπονδία εγκαθίσταται στο The Ellinikon

Η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) εντός της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, γνωστής ως The Ellinikon, επισφραγίστηκε την Τετάρτη με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούνιο, θέτει το πλαίσιο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για την Ομοσπονδία. Οι νέες εγκαταστάσεις θα στεγαστούν στο Υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον προπόνησης και ανάπτυξης για τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αγωνισμάτων της γυμναστικής.

Υπογραφές και παρουσίες στην τελετή

Η Σύμβαση Συνεργασίας υπεγράφη παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου της ανάπλασης του Ελληνικού. Ο κ. Χατζηδάκης είχε ανακοινώσει τη λύση για τη μετεγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τον περασμένο Ιούνιο, και με την υπογραφή της συμφωνίας, η ανακοίνωση αυτή απέκτησε επίσημο χαρακτήρα.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Τσολακίδης, η Πρόεδρος του Ο.Α.Κ.Α., Ιωάννα Μπάτσου, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, Ιωάννης Παπαδημητρίου. Η σύμβαση συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Πολιτείας, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, του Ο.Α.Κ.Α., του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά και της LAMDA Development.

Το Υπόστεγο Β και η ιστορική του αξία

Η νέα έδρα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας θα βρίσκεται στο Υπόστεγο Β Αεροσκαφών (Hangar B) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του. Η εγκατάσταση της Ομοσπονδίας στο Υπόστεγο Β προβλέπεται για τα επόμενα 30 χρόνια.

Η αξιοποίηση αυτού του ιστορικού κτιρίου για τη στέγαση της Ε.Γ.Ο. αποτελεί μέρος της δέσμευσης της LAMDA Development για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής. Μέσω της επανάχρησης εμβληματικών κτιρίων, αυτά αποκτούν νέα ζωή και σύγχρονο ρόλο, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το παρελθόν του τόπου.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και προσωρινή φιλοξενία

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα προσφέρουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την προπόνηση και την ανάπτυξη αθλητών και αθλητριών σε όλα τα αγωνίσματα της γυμναστικής.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η Ομοσπονδία θα αποκτήσει τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β του Ελληνικού, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εγκρίσεων. Στο μεσοδιάστημα, οι αθλητές της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους απρόσκοπτα.

Ενίσχυση αθλητικών υποδομών και ο ρόλος του The Ellinikon

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της χώρας από τη LAMDA Development. Η εταιρεία εκφράζει τη δέσμευσή της για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας άθλησης.

Παράλληλα, η συμφωνία αναδεικνύει τον ρόλο του The Ellinikon ως προορισμού αθλητισμού, ευεξίας και ποιότητας ζωής. Οι εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της ανάπλασης θα εξυπηρετούν τόσο τον οργανωμένο αθλητισμό όσο και το ευρύ κοινό, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Enikos