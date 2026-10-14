Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: «Δεν πρόκειται να αλλάξουμε την ταυτότητά μας»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ. Ο αγώνας, που εντάσσεται στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου του 2026, στις 22:00, στη Μασσαλία. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να αλλάξει την αγωνιστική της ταυτότητα, παρά την ιδιαιτερότητα του αντιπάλου.

Η προσέγγιση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μαρσέιγ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της αγωνιστικής φιλοσοφίας του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα θα πρέπει να παραμείνει πιστή στην ταυτότητά της κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να διεκδικήσει το τρίποντο στο Europa League. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στη Μαρσέιγ ως μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ιδίως όταν αγωνίζεται στην έδρα της, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα αυτό. Ωστόσο, σημείωσε ότι και ο Ολυμπιακός διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας».

Προσαρμογή και ισορροπία στο παιχνίδι

Παρόλο που ο Αλγκουαθίλ επέμεινε στη διατήρηση της ταυτότητας της ομάδας, αναγνώρισε την ανάγκη για προσαρμογές σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Η προσαρμογή αυτή στοχεύει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, τόσο στον επιθετικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Ο έλεγχος του παιχνιδιού θεωρείται ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα όπως η Μαρσέιγ.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι η δύναμη και το πάθος είναι απαραίτητα στοιχεία, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους για να φέρουν τη νίκη. Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων είναι αυτός που σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα, καθώς χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Τα διδάγματα από τις προηγούμενες νίκες

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε στις πρόσφατες νίκες του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια και τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που οδήγησε στα θετικά αποτελέσματα. Εκτός από το μεγάλο πάθος που έδειξε η ομάδα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι κατάφερε να διατηρήσει την ισορροπία στο παιχνίδι της και να κρατήσει την μπάλα.

Ειδικότερα, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, υπήρχαν στιγμές όπου, πέρα από το πάθος, η ενέργεια που βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο μάς βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη. Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο σε αυτές τις αναμετρήσεις, κάτι που αποτελεί μέρος της συνολικής της προσέγγισης και της ταυτότητάς της.

Οι αποφάσεις για την ενδεκάδα

Σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Δήλωσε ότι οι σκέψεις του αυτή τη στιγμή μπορεί να διαφέρουν μετά τη σημερινή προπόνηση, αλλά και από όσα θα σκέφτεται την επόμενη ημέρα.

Οι παίκτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν απαιτητικό και δύσκολο. Ο τεχνικός περιμένει την ολοκλήρωση της προπόνησης για να αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, να δει πόση ενέργεια και δύναμη έχουν και πόσο έτοιμοι αισθάνονται. Στη συνέχεια, θα λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το ποιοι θα είναι οι καλύτεροι να ξεκινήσουν τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta