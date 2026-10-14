Το βομβαρδισμένο γήπεδο της Σαχτάρ και η νέα της έδρα στο Λονδίνο

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η ουκρανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και την ΑΕΚ στο Champions League, αναγκάζεται να αγωνιστεί μακριά από τη φυσική της έδρα. Το γήπεδό της, η Donbass Arena, βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία. Η ομάδα έχει ήδη μετακινηθεί σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια και πλέον επέλεξε το Λονδίνο ως νέα της βάση για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Η εγκατάλειψη της Donbass Arena

Η Donbass Arena, η οποία εγκαινιάστηκε το 2009 και έχει χωρητικότητα 51.500 θεατές, έχει αποχωριστεί εδώ και χρόνια την ομάδα της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το γήπεδο, που κάποτε αποτέλεσε μία από τις βασικές έδρες του Euro 2012, δεν έχει φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα από το 2014. Αυτή η μακρά περίοδος αδράνειας και η πολεμική σύγκρουση έχουν αφήσει το στάδιο σε μια κατάσταση εγκατάλειψης και καταστροφής, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Η εικόνα του γηπέδου είναι πλέον θλιβερή, μαρτυρώντας τις επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή. Η Σαχτάρ, ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, έχει αναγκαστεί να αναζητήσει προσωρινές έδρες σε διάφορες χώρες, προκειμένου να συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο.

Οι αποκαλύψεις του Ουκρανού ανταποκριτή

Ο Ουκρανός πολεμικός ανταποκριτής Γιούρι Μπουτούσοφ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στο κανάλι του στο Telegram, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής στην Donbass Arena. Οι εικόνες δείχνουν ότι το γήπεδο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ιδιαίτερα στο εξωτερικό του. Ο περιμετρικός χώρος του σταδίου είναι παραμελημένος και γεμάτος αγριόχορτα, υπογραμμίζοντας την εγκατάλειψη.

Μία πινακίδα που έχει τοποθετηθεί προειδοποιεί τους πολίτες να μην πατούν το γκαζόν, λόγω της «πιθανής παρουσίας εκρηκτικών». Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει την επικινδυνότητα της περιοχής και την έκταση των συνεπειών του πολέμου, καθιστώντας αδύνατη την οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στο χώρο.

Η νέα έδρα στο Λονδίνο και οι προηγούμενες μετακινήσεις

Για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στο Champions League, η Σαχτάρ επέλεψε το Λονδίνο. Η ουκρανική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι και θα χρησιμοποιήσει το Στάμφορντ Μπριτζ ως έδρα της. Πριν από αυτή την επιλογή, η Σαχτάρ έχει αγωνιστεί σε διάφορες χώρες, όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τους αγώνες της.

Στο Λονδίνο, η Σαχτάρ θα φιλοξενήσει εκτός από την ΑΕΚ, τις ομάδες Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η μετακίνηση αυτή απέχει 2.600 χιλιόμετρα μακριά από το Ντόνετσκ, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της απόφασης.

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου

Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Σεργκέι Πάλκιν, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του Λονδίνου ως έδρας. Ο Πάλκιν ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες και πολλοί Ουκρανοί που ζουν στην πόλη, καθιστώντας την μια φυσική επιλογή. Επίσης, χαρακτήρισε το Λονδίνο ως την «ποδοσφαιρική πρωτεύουσα του κόσμου» και τη «μεγαλύτερη αγορά για παίκτες».

Ο Σεργκέι Πάλκιν πρόσθεσε ότι το γεγονός πως οι νεαροί παίκτες της ομάδας θα αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, σε ένα θρυλικό γήπεδο όπως το Στάμφορντ Μπριτζ, τους δίνει επιπλέον κίνητρο και μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Ο ίδιος επικοινώνησε με τον συνιδιοκτήτη της Τσέλσι, Μπεχντάντ Εγκμπάλι, για την ιδέα να φιλοξενήσουν τους αγώνες του Champions League στο γήπεδό τους, με την αντίδραση να είναι θετική και τη συνεργασία να εξελίσσεται με μεγάλο επαγγελματισμό από την πλευρά της Τσέλσι.

Το μήνυμα «Invest in Ukraine»

Σε όλα τα ματς του Champions League, η Σαχτάρ θα φέρει στη φανέλα της το σύνθημα «Invest in Ukraine» (επενδύστε στην Ουκρανία). Ο Σεργκέι Πάλκιν διευκρίνισε τον λόγο αυτής της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ότι η ομάδα εκπροσωπεί τη χώρα της και θέλει να κάνει την Ουκρανία ορατή. Τόνισε επίσης την ανάγκη για τη στήριξη του δημοκρατικού κόσμου προς την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta