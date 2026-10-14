Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεσπά κατά του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζώκα

Σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Ολυμπιακό φαίνεται να βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ξέσπασε μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διεθνής γκαρντ άφησε αιχμές για τη διαχείρισή του από το προπονητικό επιτελείο, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, και τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ανοιχτό ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Οι αιχμές του Ντόρσεϊ για τον χρόνο συμμετοχής

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, κάνοντας σχόλιο σε ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!»

Ο γκαρντ των Πειραιωτών τόνισε πως ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε ξαφνικά, «από το πουθενά». Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά και προανήγγειλε ότι «θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω!».

Ο μειωμένος ρόλος και το συμβόλαιο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τη φετινή σεζόν προτιμάει για τα γκαρντ του Ολυμπιακού τους Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και Γιαν Μοντέρο. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου συμμετοχής του Ντόρσεϊ, ο οποίος αγωνίστηκε για μόλις πέντε λεπτά στην πρόσφατη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Τη φετινή σεζόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετράει κατά μέσο όρο 18 λεπτά συμμετοχής με 12.6 πόντους.

Το συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος, εμφανώς δυσαρεστημένος με την κατάσταση, διερωτήθηκε γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να τον διώξουν, ειδικά αν δεν επιθυμούν να τον πληρώσουν.

Η συζήτηση στο «Triple Threat Show»

Το θέμα του χρόνου συμμετοχής του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό τέθηκε και στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Triple Threat Show» του καναλιού «Amerikanos24TV». Οι συντελεστές της εκπομπής κλήθηκαν να σχολιάσουν το ερώτημα αν ο Ολυμπιακός πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Τσίμα Μονέκε υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να διατηρήσει τον Ντόρσεϊ στο ρόστερ του. Επισήμανε πως οι ομάδες που στοχεύουν στην κορυφή χρειάζονται πολλές και ποιοτικές επιθετικές επιλογές, ενώ στάθηκε στην αξία του ελληνικού διαβατηρίου. «Ναι, ό,τι θέλει ο ίδιος. Χρειάζεσαι αρκετά όπλα όταν αντιμετωπίζεις τις κορυφαίες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται και για τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Το ελληνικό διαβατήριο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμη κι αν δεν το είχε, θα τον υπέγραφα. Ήταν πολύ σημαντικός πέρυσι και η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο. Πρέπει να επιβραβεύεις τους παίκτες που αποδίδουν και να διατηρείς τη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μονέκε.

Διαφορετικές προσεγγίσεις και υποσχέσεις για αποκαλύψεις

Από την πλευρά του, ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, φόργουορντ της Ντουμπάι, έκρινε ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί άμεσα απόφαση για το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ. Αναγνώρισε την αγωνιστική αξία του Ντόρσεϊ και την εξαιρετική περσινή του παρουσία, ωστόσο σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρκετές επιλογές στην περιφέρεια. «Δεν βλέπω γιατί πρέπει να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ρόλος του μπορεί να καλυφθεί. Μου αρέσει ο Φουρνιέ και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague. Ο Ντόρσεϊ είναι καλός παίκτης και έκανε εξαιρετική σεζόν πέρυσι, αλλά η ομάδα έχει ήδη αρκετούς σκόρερ», δήλωσε ο Μπλόσομγκεϊμ.

Στη συζήτηση αυτή παρενέβη με σχόλιό του ο ίδιος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν αποδεσμεύεται, εφόσον δεν υπολογίζεται όπως θα ήθελε. Επανέλαβε την υπόσχεσή του ότι «θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ», υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω!» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν παρασκήνια που θα έρθουν στο φως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Ieidiseis