Ο Παναθηναϊκός και ο Ανδρέας Τεττέη κινούνται νομικά κατά παρουσιαστή για συκοφαντία

Ο Παναθηναϊκός και ο ποδοσφαιριστής του, Ανδρέας Τεττέη, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά γνωστού παρουσιαστή για συκοφαντία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από δηλώσεις του παρουσιαστή, οι οποίες αφορούσαν τον Έλληνα φορ και χαρακτηρίστηκαν εντελώς ψευδείς από την πλευρά του «τριφυλλιού». Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα ακολουθήσει τη νομική οδό με την αρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι νομικές ενέργειες και η αρωγή του Παναθηναϊκού

Ο Ανδρέας Τεττέη, ο 25χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού, προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά του Κώστα Ραπτόπουλου, γνωστού παρουσιαστή και δημοσιογράφου από τη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση αυτή γίνεται με την πλήρη αρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία στηρίζει τον ποδοσφαιριστή της απέναντι στις αναληθείς αναφορές.

Η απόφαση για προσφυγή στη δικαιοσύνη ελήφθη μετά από σειρά δηλώσεων που έγιναν από τον παρουσιαστή, οι οποίες κρίθηκαν ως προσβλητικές και συκοφαντικές. Τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και η πράσινη ΠΑΕ τονίζουν πως όλα όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος είναι αναληθή.

Οι αναφορές του παρουσιαστή στα social media

Οι επίμαχες δηλώσεις, για τις οποίες ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παναθηναϊκός κινούνται νομικά, έγιναν από τον Κώστα Ραπτόπουλο σε βιντεάκια που δημοσιεύτηκαν στα social media. Τα βίντεο αυτά κυκλοφόρησαν τόσο πριν όσο και μετά από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, στοχοποιώντας τον Έλληνα φορ.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός αθλητικής εκπομπής, έκανε αναφορές σχετικά με τον αποκλεισμό του Τεττέη από την αποστολή της Εθνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, τα λεγόμενά του αφορούσαν το τελευταίο ματς της Εθνικής με τη Γερμανία, το οποίο διεξήχθη εντός έδρας.

Το περιεχόμενο των ψευδών ισχυρισμών

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, ο Κώστας Ραπτόπουλος υποστήριξε ότι η αιτία για το κόψιμο του Ανδρέα Τεττέη από την αποστολή της Εθνικής ομάδας ήταν η παρουσία μιας κοπέλας από την Ουκρανία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παρουσιαστή, η κοπέλα αυτή βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή.

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής χρησιμοποίησε συγκεκριμένες φράσεις στα βίντεο του. Είπε χαρακτηριστικά: «Τι έγινε ρε Τεττέη κουράστηκες με την Ουκρανή στη Θεσσαλονίκη;», καθώς και «Ο Τεττέη ακόμα ξαπλώνει με την Ουκρανή». Επίσης, ανέφερε: «Πιάσανε τον Τεττέη να κάνει κάτι με μία Ουκρανή στη ρεσεψιόν και τον απέκλεισε ο Γιοβάνοβιτς από την αποστολή». Όλες αυτές οι αναφορές χαρακτηρίστηκαν αναληθείς από το πράσινο στρατόπεδο.

Προηγούμενη αντίδραση του Παναθηναϊκού

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού και του Ανδρέα Τεττέη στα λεγόμενα του παρουσιαστή έρχεται σε συνέχεια μιας προηγούμενης αντίδρασης του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός είχε αντιδράσει και για την ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Αυτή η νέα κίνηση υπογραμμίζει την πρόθεση του συλλόγου να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές του από δημόσιες δηλώσεις που θεωρούνται ψευδείς και συκοφαντικές, ειδικά όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική τους υπόσταση και την προσωπική τους ζωή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit