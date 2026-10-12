Ολυμπιακός: Η αντίδραση του Κώστα Καραπαπά στη θέση του Παναθηναϊκού για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Β' Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, αντέδρασε έντονα στη θέση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός. Η ανακοίνωση των «πράσινων» στρεφόταν τόσο κατά του ίδιου του κ. Καραπαπά όσο και κατά του προπονητή των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο κ. Καραπαπάς επέλεξε να απαντήσει μέσω ενός story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων ελληνικών συλλόγων.

Η ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Η αφορμή για την πρόσφατη ανταλλαγή δηλώσεων προέκυψε από μία ανάρτηση του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία εικόνα. Η εικόνα αυτή απεικόνιζε το κορεό που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του ντέρμπι, καθώς και ένα τμήμα του σχετικού πανό που είχε αναρτηθεί στις κερκίδες.

Σε απάντηση αυτής της ανάρτησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην έκδοση μίας επίσημης θέσης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την ενέργεια του προπονητή. Στην ανακοίνωσή τους, οι «πράσινοι» έκαναν λόγο για «αλαζονεία και οπαδιλίκι που δεν συνιστούν μαγκιά». Επιπλέον, υπογράμμισαν τη διαφορά μεταξύ των δύο συλλόγων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι δύο ομάδες είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι».

Η απάντηση του Κώστα Καραπαπά

Ο Κώστας Καραπαπάς, ο Β' Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση του Παναθηναϊκού. Μέσω ενός story που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καραπαπάς συμφώνησε με την τελευταία αυτή ατάκα των «πράσινων». Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε την άποψη περί «δύο διαφορετικών κόσμων», αναγνωρίζοντας αυτή τη διάσταση στην αντιπαλότητα των δύο ομάδων.

Στη συνέχεια της απάντησής του, ο παράγοντας του Ολυμπιακού προχώρησε σε μία σειρά από επισημάνσεις. Απαρίθμησε συγκεκριμένα πράγματα που, σύμφωνα με την άποψή του, έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, τόνισε με έμφαση ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει προβεί ποτέ σε παρόμοιες ενέργειες, θέτοντας έτσι ένα πλαίσιο σύγκρισης.

Οι διαφορές που αναδείχθηκαν από τον Ολυμπιακό

Στην τοποθέτησή του, ο Κώστας Καραπαπάς ήταν σαφής ως προς τις διαφορές που αντιλαμβάνεται μεταξύ των δύο συλλόγων. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει δίκιο! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ». Με αυτή τη φράση, ο κ. Καραπαπάς επιβεβαίωσε την απόσταση που χωρίζει τους δύο αιώνιους αντιπάλους, σύμφωνα με την οπτική του Ολυμπιακού.

Προχωρώντας σε πιο συγκεκριμένες αναφορές, ο Β' Αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε τη διαφορά στην προσέγγιση. Επισήμανε ότι ο Ολυμπιακός «ποτέ δεν θα αντακαθιστούσε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες!». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Καραπαπάς έθεσε ζήτημα ηθικής και αθλητικής συμπεριφοράς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πρακτικές του αντιπάλου.

Επιπλέον, ο Κώστας Καραπαπάς πρόσθεσε μία ακόμη διάσταση στις διαφορές, αναφέροντας: «Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα». Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν την ένταση και την ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο μεγάλων ελληνικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως αυτή εκφράζεται από την πλευρά του Ολυμπιακού, και αφορούν γεγονότα του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta