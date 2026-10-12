Μπάνζα: «Ήρθε η ώρα να παίξω και να σκοράρω – Στόχος μας το πρωτάθλημα»

Ο Σιμόν Μπάνζα, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε αποφασισμένος να αρχίσει να προσφέρει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, δηλαδή τα γκολ. Μιλώντας στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στην Τούμπα, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην αγωνιστική του κατάσταση και στην προσαρμογή του. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα τίτλου.

Η αγωνιστική του κατάσταση και οι φιλοδοξίες

Ο Σιμόν Μπάνζα τόνισε πως νιώθει καλά και κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερα. Όπως ανέφερε, προπόνηση με την προπόνηση αισθάνεται πιο άνετα τόσο με τον εαυτό του όσο και με την υπόλοιπη ομάδα. Εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί, να ξεκινήσει να παίζει και να προσφέρει στον ΠΑΟΚ με τα γκολ του, δείχνοντας την ετοιμότητά του.

Ο επιθετικός του «Δικεφάλου» δεν έκρυψε τις υψηλές φιλοδοξίες του για τη φετινή σεζόν. Σημείωσε ότι η ομάδα διαθέτει ποιότητα και αποτελεί ένα δυνατό γκρουπ, το οποίο απαρτίζεται από νέους αλλά και πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ο Μπάνζα υπογράμμισε την ανάγκη να χτίσουν αυτοπεποίθηση, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Οι συνομιλίες που τον έφεραν στην Τούμπα

Ο Σιμόν Μπάνζα προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με την απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ. Όπως εξήγησε, δύο συνομιλίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική του επιλογή. Η πρώτη συζήτηση έγινε με ένα πρόσωπο του οποίου δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητα, το οποίο τον έπεισε για το πρότζεκτ και τον σύλλογο.

Η δεύτερη συνομιλία πραγματοποιήθηκε με τον συμπαίκτη του, Σουαλιό Μεϊτέ. Ο Μπάνζα ανέφερε ότι ρώτησε τον Μεϊτέ, ο οποίος του είπε πολλά όμορφα πράγματα για την περίοδο που βρίσκεται στην ομάδα. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, ο επιθετικός έμαθε περισσότερα για το πρωτάθλημα, την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ, δίνοντας τελικά το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του.

Προσωπικοί στόχοι και προσαρμογή

Αναφορικά με τις προσωπικές του φιλοδοξίες, ο Σιμόν Μπάνζα ξεκαθάρισε ότι αυτές παραμένουν αμετάβλητες και εστιάζονται στην επίτευξη γκολ. Τόνισε ότι το να σκοράρει είναι κάτι φυσιολογικό για τον ίδιο και αποτελεί βασικό στοιχείο του παιχνιδιού του. Η επιθυμία του να βρει δίχτυα είναι ισχυρή και αποτελεί προτεραιότητα.

Για να το πετύχει αυτό, ο Μπάνζα υπογράμμισε την ανάγκη να βρει τη χημεία με τους συμπαίκτες του στο γήπεδο. Επιπλέον, δήλωσε ότι πρέπει να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και να προσαρμοστεί στη νέα πόλη στην οποία ζει. Ο στόχος του είναι να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για τον ΠΑΟΚ.

Θέση στο γήπεδο και συνεργασία

Όσον αφορά τη θέση στην οποία προτιμά να αγωνίζεται, ο Σιμόν Μπάνζα δήλωσε διατεθειμένος να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του προπονητή, Αλέσιο Λίσι. Εξήγησε ότι είναι καλύτερο όταν έχει κάποιον συμπαίκτη δίπλα του και υπάρχει συνεργασία στην επίθεση, καθώς αυτό διευκολύνει το παιχνίδι του.

Ωστόσο, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ σημείωσε ότι μπορεί να αγωνιστεί και μόνος στην κορυφή της επίθεσης, εφόσον το απαιτεί το σύστημα και η τακτική της ομάδας. Τόνισε ότι η χημεία με τους συμπαίκτες έρχεται σταδιακά, μέσα από τα παιχνίδια και τον χρόνο συμμετοχής που θα έχει στο γήπεδο.

Το μήνυμα για τον αγώνα με την Καλαμάτα

Ο διεθνής επιθετικός στάθηκε επίσης στη σημασία της καθημερινής επαφής και επικοινωνίας με τους συμπαίκτες του, καθώς αυτή συμβάλλει στην καλύτερη ενσωμάτωσή του. Μάλιστα, αποκάλυψε ένα ενδιαφέρον περιστατικό, δηλώνοντας ότι ζήτησε μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Σιμόν Μπάνζα έστειλε το μήνυμά του για την επικείμενη αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Υπογράμμισε ότι η ομάδα δούλεψε σκληρά με το τεχνικό επιτελείο για αυτό το παιχνίδι. Εξέφρασε την ελπίδα ο κόσμος να γεμίσει την Τούμπα, ώστε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και όλοι να πάνε στα σπίτια τους χαρούμενοι μετά το τέλος του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta