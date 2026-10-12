Ο Απόλλων Σμύρνης έμαθε τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης ενημερώθηκε για τις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Euro Cup, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής κλήρωσης. Η ελληνική ομάδα, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση με εντυπωσιακό τρόπο, προετοιμάζεται πλέον για τις αναμετρήσεις στους ομίλους της διοργάνωσης. Οι αντίπαλοι που προέκυψαν από την κληρωτίδα υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις για την ομάδα της Σμύρνης.

Η πορεία μέχρι τους ομίλους

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στον 2ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup. Η ομάδα σημείωσε συνολικά τέσσερις νίκες κατά τη διάρκεια των αγώνων που διεξήχθησαν στο «Σεράφειο».

Αυτή η εξαιρετική επίδοση επέτρεψε στον Απόλλωνα Σμύρνης να περάσει πανηγυρικά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας μία θέση στους ομίλους της φάσης των 16. Η σταθερή του παρουσία και οι νικηφόρες αναμετρήσεις του τον οδήγησαν στην καρδιά του Euro Cup.

Η κλήρωση και ο 3ος όμιλος

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 12 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, η ελληνική ομάδα έμαθε επίσημα τους αντιπάλους με τους οποίους θα αναμετρηθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Απόλλων Σμύρνης τοποθετήθηκε στον 3ο όμιλο του Euro Cup. Αυτή η εξέλιξη καθορίζει το αγωνιστικό του πρόγραμμα και τις προκλήσεις που θα συναντήσει στην προσπάθειά του να προχωρήσει περαιτέρω στη διοργάνωση.

Οι αντίπαλοι του Απόλλωνα

Στον 3ο όμιλο, ο Απόλλων Σμύρνης θα κληθεί να αντιμετωπίσει τρεις ισχυρές ομάδες. Η πρώτη εξ αυτών είναι η Μπαρτσελόνα. Η ισπανική ομάδα είχε τερματίσει στην πρώτη θέση στον όμιλο της Νάπολι, αφήνοντας πίσω της τη γηπεδούχο Ποζίλιπο και τη Βουλιαγμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλιαγμένη συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Conference Cup.

Ο δεύτερος αντίπαλος προέρχεται από τη Γεωργία και είναι η Σπορτ Μάνατζμεντ. Η συγκεκριμένη ομάδα έρχεται στο Euro Cup έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League, γεγονός που υποδηλώνει το υψηλό της επίπεδο και την εμπειρία της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τέλος, ο Απόλλων Σμύρνης θα συναντήσει την επίσης ισπανική Τεράσα. Η Τεράσα είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον 5ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup, πίσω από τη Βαζούτας. Στην πορεία της προς τους ομίλους, η Τεράσα σημείωσε σημαντικές νίκες, επικρατώντας της Μπούντουτσνοστ με σκορ 19-10 και της Πριμόριε Ριέκα με 15-11, αποδεικνύοντας την αγωνιστική της δυναμική.

Το σύστημα διεξαγωγής

Η φάση των ομίλων του Euro Cup, στην οποία συμμετέχει ο Απόλλων Σμύρνης, θα περιλαμβάνει συνολικά έξι αγωνιστικές. Σε αυτές τις αγωνιστικές, οι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Euro Cup. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόλλων Σμύρνης θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να καταφέρει να τερματίσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του 3ου ομίλου.

Η επικοινωνία της ομάδας

Η πορεία και οι εξελίξεις γύρω από τον Απόλλωνα Σμύρνης στην ευρωπαϊκή του περιπέτεια κοινοποιούνται και μέσω των επίσημων καναλιών της ομάδας. Μία σχετική δημοσίευση κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Apollon Smyrnis Water Polo (@apollon_water_polo) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η πρακτική επιτρέπει στους φιλάθλους να παρακολουθούν στενά τα νέα και τις ανακοινώσεις που αφορούν την ομάδα υδατοσφαίρισης, διατηρώντας τους ενήμερους για κάθε βήμα της στο Euro Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta