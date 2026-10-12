Ο Ντοναρούμα αντέδρασε σε φίλους της Λίβερπουλ που τον αποκάλεσαν «κλέφτη»

Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Τζίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός πορτιέρο αντέδρασε έντονα σε φίλους της Λίβερπουλ, οι οποίοι τον αποκαλούσαν «κλέφτη» καθώς οι ποδοσφαιριστές αποχωρούσαν για τα αποδυτήρια. Η κατάσταση δεν ξέφυγε χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 0-3 για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Η ένταση μετά το τέλος του αγώνα

Παρά το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εύκολα της Λίβερπουλ με σκορ 0-3 στο Άνφιλντ, ο τερματοφύλακας Τζίτζι Ντοναρούμα δεν κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού με φίλους της αντίπαλης ομάδας αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί της ομάδας του Άντονι Ιραόλα, όπως αναφέρεται, φώναζαν ρυθμικά τη λέξη «κλέφτες» όσο οι ποδοσφαιριστές έφευγαν για τα αποδυτήρια. Ο Ντοναρούμα δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστα τα σχόλια των φίλων των «Reds» μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οδηγώντας σε μια στιγμή έντασης.

Η αντίδραση του Ντοναρούμα

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Τζίτζι Ντοναρούμα, αφού αρχικά είχε εισέλθει στη φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτήρια, αποφάσισε ξαφνικά να επιστρέψει. Ο υψηλόσωμος πορτιέρε κατευθύνθηκε προς το μέρος των φίλων της Λίβερπουλ, οι οποίοι συνέχιζαν να εκτοξεύουν τα σχόλιά τους. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της έντασης.

Ευτυχώς, η άμεση παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων απέτρεψε την περαιτέρω εξέλιξη του περιστατικού. Η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, με τον Ντοναρούμα να απομακρύνεται από το σημείο.

Η πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League

Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη για την 6η αγωνιστική της Premier League, βρήκε τη Μάντσεστερ Σίτι να πανηγυρίζει μία σημαντική εκτός έδρας νίκη. Το τελικό σκορ 0-3 στο Άνφιλντ επιβεβαίωσε την κυριαρχία της ομάδας του Μάντσεστερ στον αγωνιστικό χώρο, απαντώντας έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Με αυτή τη νίκη, η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε το εντυπωσιακό της σερί, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Premier League. Η ομάδα έχει κάνει το 6/6, διατηρώντας το απόλυτο στην αρχή του πρωταθλήματος.

Οι επιδόσεις του Ιταλού τερματοφύλακα

Ο Τζίτζι Ντοναρούμα, παρά το περιστατικό που τον ενέπλεξε μετά το παιχνίδι, έχει επιδείξει σταθερά καλές επιδόσεις κάτω από τα δοκάρια της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έφτασε τα τρία clean sheets την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο αγγλικής λίγκας, συμβάλλοντας στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας του.

Η επίδοση αυτή δείχνει την ικανότητά του να διατηρεί ανέπαφη την εστία του, ακόμα και σε απαιτητικές αναμετρήσεις όπως αυτή στο Άνφιλντ. Ο Ντοναρούμα, ως υψηλόσωμος πορτιέρε, αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta