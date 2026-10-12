Ομάδες της Elite League ζητούν επίσπευση χρημάτων για αναβάθμιση γηπέδων

Πέντε ομάδες που αγωνίζονται στην Elite League του μπάσκετ απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Στην επιστολή τους, οι ομάδες ζητούν την επίσπευση της καταβολής των απαραίτητων χρημάτων, τα οποία προορίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών γυμναστηρίων τους. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω πιέσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων που συνδέονται με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων.

Το κοινό αίτημα για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

Οι ομάδες που υπογράφουν την κοινή επιστολή είναι ο Πρωτέας Βούλας, η Δάφνη, οι Σοφάδες, οι Μαχητές Πειραματικό και η Νίκη Βόλου. Το κύριο αίτημά τους αφορά την άμεση εκταμίευση των ποσών που έχουν συμφωνηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων. Η αναβάθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των γηπέδων και την τήρηση των προδιαγραφών.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των συλλόγων, η επίσπευση της καταβολής των χρημάτων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών γυμναστηρίων τους. Η κατάσταση αυτή έχει προκύψει έπειτα από αλλεπάλληλες συνομιλίες και κατ’ ιδίαν επαφές με τον ίδιο τον Υπουργό, καθώς και με υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Απαιτήσεις τηλεοπτικής κάλυψης και καθυστέρηση καταβολής

Ένα από τα βασικά σημεία που θίγονται στην επιστολή είναι η σύνδεση της αναβάθμισης των γηπέδων με τις απαιτήσεις για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της Elite League. Συγκεκριμένα, οι ομάδες επισημαίνουν ότι η καταβολή του ποσού για την αναβάθμιση των γηπέδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τα τηλεοπτικά συνεργεία και ειδικότερα της ΕΡΤ, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα στην τήρηση των προϋποθέσεων για την προβολή των αγώνων, κάτι που είναι σημαντικό τόσο για τους συλλόγους όσο και για το πρωτάθλημα συνολικά. Οι ομάδες εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση, καθώς οι απαιτήσεις παραμένουν ενεργές, ενώ τα αναγκαία κονδύλια δεν έχουν φτάσει στα ταμεία τους.

Ετοιμότητα των ομάδων και γραφειοκρατικές διαδικασίες

Στην επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, οι ομάδες τονίζουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης. Όπως αναφέρουν, οι σύλλογοι Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ (πλέον ομάδα της GBL), ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ, Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΩΝ, Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ, ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, ΔΑΦΝΗ, ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ και ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ είναι εδώ και καιρό έτοιμοι για την υλοποίηση των έργων.

Επιπλέον, οι ομάδες έχουν ήδη λάβει τα απαραίτητα παραχωρητήρια από τους δήμους στους οποίους ανήκουν τα γυμναστήρια. Έχουν επίσης εξασφαλίσει την έγκριση στην πλατφόρμα E-KOUROS, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες από την πλευρά τους έχουν ολοκληρωθεί και αναμένουν μόνο την εκταμίευση των χρημάτων για να ξεκινήσουν τα έργα.

Δημόσια δέσμευση και πιεστικά χρονοδιαγράμματα

Οι ομάδες υπενθυμίζουν στον κ. Βρούτση τη δημόσια δέσμευσή του, η οποία είχε γίνει κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο γραφείο του. Του γνωστοποιούν εκ νέου την ανάγκη για επίσπευση της καταβολής των χρημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενεργειακής αναβάθμισης των κλειστών γυμναστηρίων τους.

Στην επιστολή τους, οι σύλλογοι επισημαίνουν ότι ο χρόνος είναι πλέον πιεστικός για την υλοποίηση των έργων, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Αίτημα για τήρηση της ισονομίας

Τέλος, οι ομάδες θέτουν και ένα ζήτημα ισονομίας στην επιστολή τους. Αναφέρουν ότι έχουν πληροφορηθεί πως η ομάδα του Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ, η οποία πλέον αγωνίζεται στην GBL, έχει ήδη εισπράξει το εν λόγω ποσό. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούν τον Υπουργό για την τήρηση της ισονομίας και ζητούν να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό και στις υπόλοιπες ομάδες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta