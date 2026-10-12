Ο Κώστας Φορτούνης έφτασε τις 350 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ποδοσφαιρική του πορεία με τον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ο Κώστας Φορτούνης. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε τις 350 επίσημες συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με σκορ 1-0.

Το ιστορικό ορόσημο του Κώστα Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης, ένας από τους αρχηγούς και βασικούς πυλώνες του Ολυμπιακού, έφτασε τις 350 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες. Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ομάδα χρονολογείται στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, σε μια εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 απέναντι στην Παναχαϊκή.

Στο πρόσφατο ντέρμπι με το «τριφύλλι», ο Φορτούνης ξεκίνησε βασικός και παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι το 70ο λεπτό, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την 350η φορά που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, επισφραγίζοντας μια δεκαετή παρουσία του στον σύλλογο.

Η σημαντική νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν βάφτηκε «ερυθρόλευκο», καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0. Η νίκη αυτή αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» παίζοντας με δέκα παίκτες, γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία στο αποτέλεσμα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ξεχώρισε τόσο για το τέρμα του όσο και για τη συνολική του εξαιρετική παρουσία. Η επικράτηση αυτή χάρισε μια τεράστια νίκη ψυχολογίας στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα έσπασε το αήττητο σερί των «πράσινων» υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του αρχηγού

Στις 350 συμμετοχές του με τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης έχει καταγράψει εντυπωσιακά στατιστικά. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 94 γκολ και έχει μοιράσει 107 ασίστ, αναδεικνύοντας την καθοριστική του συμβολή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Αναλυτικότερα, οι συμμετοχές του κατανέμονται ως εξής: 234 αγώνες στο πρωτάθλημα, 40 στο Κύπελλο Ελλάδος και 76 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν τη σταθερή του παρουσία και την προσφορά του σε όλα τα μέτωπα που έχει αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.

Στην κορυφή των συμμετοχών με την ερυθρόλευκη φανέλα

Με τις 350 συμμετοχές, ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση της σχετικής λίστας των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μπροστά του βρίσκονται ονόματα-θρύλοι της ομάδας, όπως ο Κυριάκος Καραταΐδης με 500 συμμετοχές, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με 493 και ο Γιάννης Γκαϊτατζής με 433.

Επίσης, στη λίστα των κορυφαίων βρίσκονται ο Γιώργος Ανατολάκης με 364 συμμετοχές και ο Νίκος Αναστόπουλος με 351 συμμετοχές. Ο Φορτούνης απέχει μόλις 14 αγώνες από το να ισοφαρίσει την επίδοση του Κώστα Ανατολάκη, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί σύντομα, ανεβαίνοντας ακόμη περισσότερο στην ιστορική κατάταξη του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta