Ο Κυριόπουλος επέστρεψε στη δράση: «Ευχαριστώ τον Λέτο που μου έδωσε τη χαρά να κάνω αυτό που αγαπώ»

Ο Γιώργος Κυριόπουλος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από ακριβώς 17 μήνες, πραγματοποιώντας την επανεμφάνισή του με τη φανέλα της Κηφισιάς Tutu Deals. Ο νεαρός εξτρέμ έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο Super League, σε έναν αγώνα όπου η Κηφισιά επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 στη Λεωφόρο. Ο ίδιος μίλησε για τα συναισθήματά του μετά την επιστροφή του, τη συνεργασία του με τον Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς και τους στόχους του για τη συνέχεια.

Η μεγάλη επιστροφή μετά από 17 μήνες

Ο Γιώργος Κυριόπουλος αγωνίστηκε ξανά σε επίσημο παιχνίδι μετά από ακριβώς 17 μήνες, μια περίοδο μακράς απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός είχε να αγωνιστεί από τις 11 Μαΐου του 2025, όταν συμμετείχε στο Super Cup της Super League 2, σε αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ.

Η επανεμφάνισή του πραγματοποιήθηκε με τη φανέλα της Κηφισιάς Tutu Deals, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιστορικός για την ομάδα. Η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για την τρέχουσα σεζόν, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το ντεμπούτο στη Super League και ο τραυματισμός

Η αγωνιστική επάνοδος του Γιώργου Κυριόπουλου συνδυάστηκε με ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο Super League. Ο νεαρός εξτρέμ χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον προπονητή του, Σεμπάστιαν Λέτο, σηματοδοτώντας την είσοδό του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η μακρά απουσία του από τη δράση οφειλόταν σε έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο Κυριόπουλος είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις 18 Ιουλίου του 2025, γεγονός που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για ολόκληρη την περασμένη σεζόν, δοκιμάζοντας την υπομονή και την επιμονή του.

Τα συναισθήματα του ποδοσφαιριστή μετά την επιστροφή

Μιλώντας για τα συναισθήματά του μετά την επιστροφή, ο Γιώργος Κυριόπουλος εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση. «Πρώτα απ’ όλα, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για τον κόπο και τη δουλειά που έριξα όλους αυτούς τους μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλε κατά την περίοδο της αποθεραπείας.

Ο νεαρός παίκτης πρόσθεσε ότι είναι χαρούμενος που κάνει και πάλι αυτό που αγαπάει. Επίσης, τόνισε πως είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη συνέχεια της σεζόν και στα επερχόμενα παιχνίδια, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του για τη συνέχεια της πορείας του.

Οι ευχαριστίες στον Σεμπάστιαν Λέτο

Ο Γιώργος Κυριόπουλος δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον προπονητή του, Σεμπάστιαν Λέτο, για την ευκαιρία που του έδωσε. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προπονητή μου, που μου έδωσε ξανά τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπάω», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην επανένταξή του.

Σχετικά με την κρίσιμη στιγμή που κλήθηκε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, ο Κυριόπουλος περιέγραψε την ένταση της στιγμής. «Εκείνη τη στιγμή, με τη συγκέντρωση που έχεις για το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνεις πολλά», είπε. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση ήρθε μετά το τέλος του αγώνα, οπότε «νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά που κάνεις και πάλι αυτό που αγαπάς».

Ο συνδυασμός της επανόδου με τη νίκη

Η αγωνιστική επάνοδος του Γιώργου Κυριόπουλου είχε έναν ακόμα λόγο για να είναι ξεχωριστή, καθώς συνδυάστηκε με την πρώτη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals στη σεζόν. «Έτυχαν όλα μαζί σήμερα! Δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοπώ. Χαρά, πολλή χαρά!», δήλωσε με ενθουσιασμό ο ποδοσφαιριστής.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του θετικού αποτελέσματος. «Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό συνδυάστηκε και με νίκη, ώστε να έχω μια όμορφη ανάμνηση να κρατήσω», κατέληξε, τονίζοντας ότι η νίκη προσέθεσε ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσωπική του επιστροφή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta