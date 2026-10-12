Οι Μπακς στην μετά-Αντετοκούνμπο εποχή: Δυσκολίες και νέα βασική πεντάδα

Οι Μπακς βρίσκονται σε μια νέα εποχή, καθώς καλούνται να προσαρμοστούν στα δεδομένα δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στους Χιτ. Η ομάδα του Μιλγουόκι, που για πολλά χρόνια στήριζε σχεδόν τα πάντα στον Έλληνα σταρ, δείχνει να δυσκολεύεται στην προσαρμογή της, με την εικόνα της στην preseason να μην είναι η καλύτερη δυνατή. Σε λίγες ημέρες ξεκινά η regular season, με τα μηνύματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον της ομάδας.

Η εποχή μετά τον Greek Freak

Μετά από πολλά χρόνια, οι Μπακς θα αναγκαστούν να αγωνιστούν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι είχε συνηθίσει να ακουμπά πάνω στον Έλληνα σταρ, στηρίζοντας σχεδόν όλες τις προσπάθειές του σε εκείνον. Ο Greek Freak, όπως είναι γνωστός, είχε ενταχθεί σε μια ομάδα που αναζητούσε την ταυτότητά της και μέσα σε λίγες σεζόν την μετέτρεψε σε διεκδικήτρια τίτλων.

Μάλιστα, το 2021 την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πλέον, τα «ελάφια» έχουν περάσει σε μια νέα εποχή, η οποία όμως φαίνεται να τους δυσκολεύει σημαντικά στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Ανησυχητικά μηνύματα στην preseason

Η εικόνα των Μπακς κατά τη διάρκεια της preseason δεν είναι η καλύτερη δυνατή, κάτι που προκαλεί ανησυχία ενόψει της έναρξης της regular season. Τα μηνύματα που έρχονται από το Μιλγουόκι δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γεγονός που αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών.

Συγκεκριμένα, μια στοιχηματική εταιρεία των ΗΠΑ δίνει στους Μπακς μόλις 9% πιθανότητες να εξασφαλίσουν την είσοδο στην postseason. Αυτό αποτελεί μια δύσκολη προσαρμογή για μια ομάδα που είχε συνηθίσει να βρίσκεται σταθερά εκεί τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περσινή σεζόν.

Στα πρόσφατα παιχνίδια τους, οι Μπακς ηττήθηκαν με σκορ 105-90 από τη Σάρλοτ. Επίσης, επικράτησαν δύσκολα με 128-126 των Θάντερ, σε έναν αγώνα όπου οι βασικοί παίκτες της Οκλαχόμα αγωνίστηκαν ελάχιστα. Επιπλέον, υπέστησαν ήττα με 116-97 από τη Μινεσότα, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς.

Η νέα βασική πεντάδα

Όπως όλα δείχνουν, η βασική πεντάδα των Μπακς για την επερχόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει τον Ρόλινς στη θέση του point guard. Δίπλα του, στο «2», θα αγωνίζεται ο Χίρο, ο οποίος έφτασε στην ομάδα από το Μαϊάμι και επέστρεψε στη γενέτειρά του.

Στη θέση «3», αυτή του σμολ φόργουορντ, θα παίζει ο Χάκιεζ. Στη ρακέτα, δηλαδή στις θέσεις «4» και «5», θα ξεκινούν οι Γουέρ και Τέρνερ. Αυτό σημαίνει ότι δύο από τους πέντε παίκτες της βασικής πεντάδας θα είναι καινούριοι, σηματοδοτώντας σημαντικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ο ρόλος των παικτών από τον πάγκο και οι rookies

Πέρα από τη βασική πεντάδα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ο Πόρτερ θα έρχεται από τον πάγκο και θα αναλάβει έναν ρόλο παρόμοιο με αυτόν του έκτου παίκτη. Παράλληλα, αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει και ο Κούζμα, με μοναδικό ερωτηματικό το αν θα ξεκινά στην αρχική πεντάδα στη θέση «4» ή αν θα αγωνίζεται ο Γουέρ.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τους χρήσιμους σκόρερ ΛεΒέρτ και Τρεντ, οι οποίοι θα ενισχύουν την ομάδα ερχόμενοι από τον πάγκο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς θα ενσωματωθούν στην ομάδα και πώς θα εξελιχθούν οι rookies Έιμεντ και Γιακουτσιόνις, οι οποίοι αποτελούν στοιχεία του μέλλοντος.

Η πρόκληση της Ανατολής

Οι Μπακς έχουν πολλή δουλειά να κάνουν προκειμένου να καταφέρουν να μπουν στην postseason. Σε μια Ανατολική Περιφέρεια που φέτος δείχνει πανίσχυρη, η αποστολή του Μιλγουόκι μοιάζει με άπιαστο όνειρο, δεδομένων των νέων δεδομένων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που γιγάντωσε τους Μπακς και τους έβαλε στον χάρτη του ΝΒΑ. Τώρα, η μετάβαση για την ομάδα είναι πολύ επίπονη και απαιτεί υπομονή, καθώς η προσαρμογή στις νέες συνήθειες δεν αναμένεται να αρέσει στους φίλους των Μπακς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta