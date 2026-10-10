Μια στιγμή έντασης εκτυλίχθηκε στο παρκέ του «Αλεξάνδρειου» κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Ο προπονητής των «κίτρινων», Βασίλης Σπανούλης, βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία στον παίκτη της Ένωσης, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, προτρέποντάς τον να μην συνεχίσει τις διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές.

Ένταση μετά το φάουλ του Κατσίβελη

Η αφορμή για την ένταση δόθηκε από ένα φάουλ που χρεώθηκε στον παίκτη Δημήτρη Κατσίβελη. Αυτή η απόφαση των διαιτητών προκάλεσε άμεσα τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν με θέρμη την αντίθεσή τους στο σφύριγμα, δημιουργώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο του «Αλεξάνδρειου».

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού, ή αλλιώς στο β' δεκάλεπτο, με τις διαμαρτυρίες να κλιμακώνονται και να προσελκύουν την προσοχή όλων των παρευρισκομένων. Η φάση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την παρέμβαση τόσο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος θέλησε να εκφράσει τις απόψεις του, όσο και του Βασίλη Σπανούλη.

Ο διάλογος με τον διαιτητή Τηγάνη

Εν μέσω των διαμαρτυριών των παικτών της ΑΕΚ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε δίπλα στον διαιτητή Τηγάνη, εκφράζοντας την άποψή του για την επίμαχη φάση. Την ίδια στιγμή, ο διαιτητής Τηγάνης βρισκόταν σε συζήτηση με τον Βασίλη Σπανούλη, μπροστά στον πάγκο του Άρη, προσπαθώντας να εξηγήσει το σφύριγμα και τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση.

Ο Λαρεντζάκης, επιθυμώντας να συνομιλήσει με τον διαιτητή, βρέθηκε κοντά τους, προσπαθώντας να μεταφέρει τις ενστάσεις της ομάδας του, της Ένωσης. Η παρουσία του παίκτη της ΑΕΚ σε αυτή τη συζήτηση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού που ακολούθησε, καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν έντονα.

Η κίνηση του Σπανούλη προς τον Λαρεντζάκη

Εκείνη τη στιγμή, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης προσπαθούσε και ο ίδιος να απευθυνθεί στον διαιτητή Τηγάνη για την εξήγηση του σφυρίγματος, γύρισε προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Με μια χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του, ο προπονητής των «κίτρινων» έκανε μια χειρονομία στον παίκτη της ΑΕΚ, υποδεικνύοντάς του να μην μιλάει.

Η χειρονομία περιγράφηκε ως τοποθέτηση του χεριού μπροστά στο στόμα του Λαρεντζάκη, ενώ αναφέρθηκε και μια χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο του χεριού του, με την οποία ο Σπανούλης του είπε να μην μιλάει. Αυτή η κίνηση του Σπανούλη έγινε μπροστά στον πάγκο της ομάδας του, του Άρη, σε μια στιγμή που η ένταση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο παρκέ του «Αλεξάνδρειου».

Η διπλή ιδιότητα του προπονητή

Η χειρονομία του Βασίλη Σπανούλη προς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη αποκτά μια επιπλέον διάσταση, δεδομένης της διπλής ιδιότητας του Σπανούλη. Εκτός από προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης είναι και προπονητής του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Αυτή η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών προσδίδει διαφορετικό βάρος στην κίνηση, καθώς ο Σπανούλης απευθύνθηκε σε έναν παίκτη που βρίσκεται υπό την καθοδήγησή του τόσο σε επίπεδο συλλόγου, ως αντίπαλος, όσο και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ως συνεργάτης. Το περιστατικό καταγράφηκε στο «Αλεξάνδρειο», προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα στιγμή στον αγώνα και στην αθλητική επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta