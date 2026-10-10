ΑΕΚ - ΟΦΗ: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του δικεφάλου

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 6η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση διεξάγεται περίπου 1,5 μήνα μετά τη συνάντηση των δύο ομάδων στο Super Cup. Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, που έχει οριστεί για τις 19:30, έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση των πρωταθλητών.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές εκπλήξεις όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε μετά από καιρό σε αγώνα πρωταθλήματος δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Αυτοί είναι ο Κουτέσα και ο Κάιρινεν, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην αρχική σύνθεση, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση στις επιλογές του προπονητή σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σε διάταξη 4-4-2, ένα σχήμα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος αντίπαλος.

Η αρχική σύνθεση της ΑΕΚ

Στην εστία της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει τον Μπρινιόλι. Η αμυντική τετράδα μπροστά από τον τερματοφύλακα αποτελείται από τους Ρότα και Πήλιο στις θέσεις των ακραίων μπακ.

Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών συγκροτούν οι Μουκουντί και Ρέλβας. Αυτή η διάταξη στην άμυνα επιλέχθηκε για να προσφέρει σταθερότητα και αμυντική συνοχή στην ομάδα.

Στη μεσαία γραμμή, στον άξονα, θα αγωνιστούν οι Μαρίν και Κάιρινεν, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των χαφ. Στις πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής, ο Μάγερ τοποθετήθηκε δεξιά, ενώ ο Κουτέσα θα κινείται αριστερά.

Τέλος, στην επιθετική γραμμή, ο Λούκα Γιόβιτς θα έχει ως παρτενέρ τον Κοϊτά, με τους δύο παίκτες να αποτελούν το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ.

Οι αναπληρωματικοί και οι απόντες παίκτες

Στον πάγκο των αναπληρωματικών και στη διάθεση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται αρκετοί παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι Μπαλαμώτης, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Μάνταλος, Βιτάλις, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζοάο Μάριο και Ζίνι είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν.

Από την αποστολή για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ απουσιάζουν οι Στρακόσα, Καλοσκάμης, Βάργκα και Σαχαμπό. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του τεχνικού επιτελείου για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μετά τη διακοπή

Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, μετά τη μαραθώνια διακοπή που προηγήθηκε λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ο αγώνας με τον ΟΦΗ σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος για την ομάδα.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φιλάθλους να επιστρέφουν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Magenda Sport 1.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το επόμενο διάστημα. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League, κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko