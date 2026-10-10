Super League Κ19: Η ΑΕΚ στην κορυφή, τεσσάρα ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σημείωσαν σημαντικές νίκες στα πλαίσια της Super League Κ19, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία στο πρωτάθλημα. Η Ένωση επικράτησε εντός έδρας του ΟΦΗ με σκορ 2-0, διατηρώντας το απόλυτο των νικών, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Καλαμάτας με 4-0 στη Σουρωτή. Οι αναμετρήσεις αυτές διεξήχθησαν για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική αντίστοιχα, ενόψει του αυριανού ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η κυριαρχία της ΑΕΚ και τα πρώτα γκολ

Η ομάδα της ΑΕΚ έδειξε από την αρχή του αγώνα την κυριαρχία της, επιδεικνύοντας ωραίο ποδόσφαιρο απέναντι στον ΟΦΗ. Η υπεροχή της αποτυπώθηκε στον πίνακα του σκορ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Φραντζεσάκης πραγματοποίησε σέντρα και ο Αργυρίου, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 για την Ένωση.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε διευρυνθεί στα αμέσως επόμενα λεπτά. Στο 24ο λεπτό, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε σε τετ α τετ με τον Σιούτα, αποτρέποντας ένα δεύτερο τέρμα. Δύο λεπτά αργότερα, στο 26', ο Αργυρίου στάθηκε άτυχος στην προσπάθειά του να πετύχει ένα από τα ωραιότερα γκολ του πρωταθλήματος, καθώς το τεχνικό του σουτ έξω από την περιοχή σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών.

Διπλασιασμός τερμάτων και διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο

Η ΑΕΚ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 40ό λεπτό του αγώνα. Ο Γκολφίνος δέχθηκε μια ιδανική ασίστ από τον Αργυρίου και με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το 2-0. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργεί ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Χαρακτηριστική ήταν η ευκαιρία του Καραργύρη στο 67ο λεπτό, όταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας μπλόκαρε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ. Το τελικό 2-0 παρέμεινε έως το σφύριγμα της λήξης.

Το αήττητο σερί της Ένωσης και η ευρωπαϊκή πρόκληση

Με τη νίκη αυτή επί του ΟΦΗ, η ΑΕΚ επέκτεινε το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα Κ19. Η ομάδα μετρά πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ τερμάτων 19-0. Αυτή η επίδοση την τοποθετεί στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή δεν αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά το Youth League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο την ερχόμενη Τετάρτη, στις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης, αποτελώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η νίκη του ΠΑΟΚ και το ντέρμπι που ακολουθεί

Παράλληλα με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ είχε επίσης ένα επιτυχημένο μεσημέρι Σαββάτου. Η Κ19 του «Δικεφάλου του Βορρά» επικράτησε της Καλαμάτας με ευρύ σκορ 4-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής και αφορούσε την έκτη αγωνιστική της Super League Κ19, προσθέτοντας τρεις βαθμούς στην συγκομιδή της ομάδας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας, καθώς το πρωτάθλημα Κ19 επιφυλάσσει ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον Ρέντη, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να έχει τη δική του σημασία για την εξέλιξη της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του ΟΦΗ, ο προπονητής Περικλής Παπαπαναγής παρέταξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Ρέγες, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Στεργιαρόπουλος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Θεοδωρίδη), Φραντζεσκάκης (αντικαταστάθηκε στο 62' από τον Νταμπίζα), Γκολφίνος (αντικαταστάθηκε στο 62' από τον Σκάκιτς), Αμανατίδης, Σιούτας (αντικαταστάθηκε στο 62' από τον Τσαντήλα) και Αργυρίου (αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Καραργύρη).

Με πληροφορίες από: Gazzetta