Μεγάλη ανατροπή από τη Μύκονο στο Μαρούσι: Νίκη με 82-79

Ένα εξαιρετικό παιχνίδι μπάσκετ διεξήχθη στο Μαρούσι, με τη Μύκονο να είναι αυτή που τελικά πανηγύρισε τη νίκη με σκορ 82-79. Η αναμέτρηση, που ήταν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL, εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν ένα σημαντικό προβάδισμα των γηπεδούχων.

Το ξεκίνημα του αγώνα και το πρώτο δεκάλεπτο

Το Μαρούσι ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, δημιουργώντας ένα σερί 7-0. Η Μύκονος αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας με δύο βολές και δύο δίποντα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 7-6 στο 06:02 της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι, με δίποντο του Τζάκσον και τρίποντο του Γουόκερ, ξαναπήραν προβάδισμα με 12-6.

Η ομάδα του Ζιάγκου, όμως, δεν άφησε το Μαρούσι να ξεφύγει, μειώνοντας σε 12-11 στο 03:45. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι αμφίρροπο, με το σκορ να διαμορφώνεται σε ισόπαλο 19-19 στο 01:21, μετά από ένα εύστοχο τρίποντο του Σκουλίδα. Τελικά, το Μαρούσι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενο οριακά με 22-21.

Η εξέλιξη στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Τζάκσον του Αμαρουσίου σκόραρε, αλλά ο Σκουλίδας απάντησε με τρίποντο, φέρνοντας το παιχνίδι ξανά στα ίσα, 24-24, στο 07:54. Λίγο αργότερα, στο 07:13, με ένα ακόμη τρίποντο από τον ίδιο παίκτη, η Μύκονος πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με 27-26.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν με ένα σερί 6-0, ανακτώντας το προβάδισμα και φτάνοντας στο 40-31 στο 03:43. Το Μαρούσι διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 42-36.

Η μεγάλη διαφορά και η ανατροπή στην τρίτη περίοδο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Κασελάκη για το Μαρούσι, με τον Άπλμπι της Μυκόνου να απαντάει με δύο βολές, διαμορφώνοντας το σκορ σε 45-38 στο 09:25. Με διαδοχικά τρίποντα από τον Κασαλάκη και τον Τουλιάτο, το Μαρούσι ανέβασε τη διαφορά στους 15 πόντους, φτάνοντας στο 55-40 στο 06:33.

Παρά το μεγάλο προβάδισμα, η Μύκονος έβγαλε αντίδραση. Με ένα επιμέρους σκορ 13-2, ξεκινώντας από το 06:09 με τον Λοβ και ολοκληρώνοντας στο 03:17 με τον Άπλμπι, μείωσε τη διαφορά σε 57-53. Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε με ένα σερί 9-0 από το 01:51 έως το 00:07, με αποτέλεσμα να περάσουν μπροστά με 64-61. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Μύκονο να έχει το προβάδισμα με 64-63.

Το φινάλε της αναμέτρησης και η επικράτηση της Μυκόνου

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Φάντερμπερκ της Μυκόνου σκόραρε, με τον Σαλάς να απαντάει, διαμορφώνοντας το 65-66 στο 09:33. Με τρία διαδοχικά δίποντα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 72-65 στο 07:28.

Το Μαρούσι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και επέστρεψε στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 77-77 με τρίποντο του Κόνιαρη στο 02:14. Ωστόσο, η Μύκονος, χάρη σε πέντε πόντους του Άπλμπι, έκανε το 82-77 στο 01:20. Η ομάδα του Ζιάγκου διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας τελικά στο διπλό με τελικό σκορ 82-79.

Με πληροφορίες από: Gazzetta