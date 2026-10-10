Η «χρυσή» μάχη Πουέρτα και Ουναϊ στο ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη φετινή σεζόν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έχει φτάσει, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στις 11 Οκτωβρίου, στις 21:00. Αμφότερες επιστρέφουν από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Στο επίκεντρο της αναμέτρησης βρίσκεται η «χρυσή» μάχη της μεσαίας γραμμής, με τους Γκουστάβο Πουέρτα και Αζεντίν Ουναϊ να ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Οι ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού

Ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Πειραιώτες και ο Αζεντίν Ουναϊ για το Τριφύλλι αποτελούν δύο ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο φετινό ελληνικό μεταγραφικό παζάρι. Οι δύο χαφ αναδείχθηκαν στις ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, φέρνοντας «δονήσεις» στην ευρωπαϊκή αγορά με το κόστος τους. Η μονομαχία τους αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του αγώνα, καθώς και οι δύο έχουν σημαντικό ρόλο στις ομάδες τους.

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι χτίστηκαν από το μηδέν ενόψει της νέας σεζόν, με νέους προπονητές και πολλά καινούργια πρόσωπα να εντάσσονται στα ρόστερ τους. Η παρουσία των Πουέρτα και Ουναϊ υπογραμμίζει την προσπάθεια των συλλόγων να ενισχυθούν με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την απόκτησή τους.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα και το ρεκόρ μεταγραφής

Ο Κολομβιανός χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, εντυπωσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στα γήπεδα των ΗΠΑ, φορώντας τη φανέλα της Κολομβίας. Παράλληλα, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Ράσινγκ Σανταντέρ, συμβάλλοντας στην επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ισπανικού πρωταθλήματος. Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς οι Πειραιώτες δαπάνησαν το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του.

Αυτό το κόστος μεταγραφής αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία τόσο του Ολυμπιακού όσο και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Πουέρτα προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην Ισπανία, έχοντας 33 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν βασικό και αναντικατάστατο μέλος του ομοσπονδιακού προπονητή, καταγράφοντας μία ασίστ στο ενεργητικό του, χωρίς να αντικατασταθεί σε κανένα ματς.

Η πρώτη θητεία του Αζεντίν Ουναϊ στον Παναθηναϊκό

Ο Αζεντίν Ουναϊ έφτασε στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως δανεικός στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-2025, προερχόμενος από τη Μαρσέιγ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατάφερε να αναδείξει την ποιότητά του, κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του. Η δεξιοτεχνία του με τη μπάλα στα πόδια εντυπωσίασε τον κόσμο του Τριφυλλιού, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα.

Το αποτύπωμα αυτό ήταν τόσο ισχυρό, που στο φινάλε της σεζόν όλοι επιθυμούσαν την παραμονή του παίκτη στην ομάδα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για αυτόν τον σκοπό, ωστόσο ο Ουναϊ βρήκε την ευκαιρία να μετακινηθεί στη La Liga, μέσω της Τζιρόνα. Η Τζιρόνα ανήκει στο γκρουπ των ομάδων της Μάντσεστερ Σίτι, και ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αρπάξει αυτή την ευκαιρία για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η επιστροφή του Ουναϊ στο «τριφύλλι»

Ο υποβιβασμός των Καταλανών ανάγκασε τον Αζεντίν Ουναϊ να αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του. Το «τριφύλλι» δεν έχασε την ευκαιρία να τον ντύσει και πάλι με τα χρώματά του, επιδιώκοντας την επιστροφή του στην ομάδα. Για την επίτευξη αυτής της μεταγραφής, χρειάστηκαν μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες διήρκασαν μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένα την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της ευρωπαϊκής λίστας. Η επιστροφή του Ουναϊ στον Παναθηναϊκό επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με μία τεράστια οικονομική υπέρβαση από πλευράς της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που απέδιδαν στην επανένταξή του στο ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta