Το Περιστέρι κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή με σκορ 91-89, έπειτα από παράταση, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek Basket League. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν από μεγάλη διαφορά και να πανηγυρίζουν τη δεύτερη συνεχόμενη επικράτησή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αρχική ισορροπία και το προβάδισμα του Ηρακλή

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να μην έχουν βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 5-5 στο τρίτο λεπτό. Ο Τάιταν Άντερσον ανέλαβε δράση για το Περιστέρι, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού με ένα αρχικό προβάδισμα 13-7 στο έκτο λεπτό. Ωστόσο, ο Ηρακλής αντέδρασε άμεσα, βρίσκοντας σκορ μέσω της καλής κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση.

Μετά από εύστοχη βολή του Στάιλς, η διαφορά μειώθηκε σε 17-15 στο όγδοο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα, με τρίποντο του Μαστρογιαννόπουλου, οι Θεσσαλονικείς πέρασαν μπροστά με 17-18. Ο «γηραιός» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 19-21.

Η κυριαρχία του Ηρακλή και το +17 στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, το Περιστέρι αντιμετώπισε προβλήματα στην επίθεση, κυρίως λόγω αστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75μ., έχοντας 0/9 τρίποντα. Ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και διεύρυνε το προβάδισμά του σε 21-29 στο δέκατο τρίτο λεπτό. Ο Μέλβιν, με εύστοχο τρίποντο, έστειλε τη διαφορά στο +11 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το σκορ σε 21-32 στο ίδιο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν επίσης πρόβλημα στα ριμπάουντ, με τον Ηρακλή να κυριαρχεί στη ρακέτα με 23 έναντι 8. Μετά από καλάθι του Ντιάρα, η διαφορά έφτασε τους 16 πόντες (28-44 στο δέκατο έβδομο λεπτό). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο σε άμυνα και επίθεση, αναγκάζοντας το Περιστέρι σε λάθος αποφάσεις και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με +17, με το σκορ να είναι 35-52.

Η αντεπίθεση του Περιστερίου στο δεύτερο μέρος

Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι μπήκε πιο αποφασιστικά στην αναμέτρηση, προσπαθώντας να μειώσει τη διαφορά. Παρά τις προσπάθειες, ο Ηρακλής διατηρούσε το προβάδισμά του, βρίσκοντας σκορ στο ανοιχτό γήπεδο, με το σκορ να φτάνει στο 49-63 στο εικοστό τέταρτο λεπτό. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και άρχισαν να ψαλιδίζουν την απόσταση, φτάνοντας στο 53-65 στο εικοστό έκτο λεπτό.

Ο Άντερσον συνέβαλε στη μείωση της διαφοράς, διαμορφώνοντας το 56-67 στο εικοστό έβδομο λεπτό μετά από γκολ φάουλ. Η πίεση της ομάδας του Ξανθόπουλου οδήγησε τον Ηρακλή σε λάθη, με αποτέλεσμα το σκορ να πέσει σε μονοψήφια τιμή, φτάνοντας στο 59-67 στο εικοστό ένατο λεπτό. Παρόλα αυτά, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Σλαφτσάκη να βρίσκει τρίποντο για τον Ηρακλή, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμα με 59-70.

Η ανατροπή και το δραματικό φινάλε

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ηρακλής προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο με τον Αρνόκουρο, αλλά το Περιστέρι, με τους Φιντς και Φράιντελ, μείωσε τη διαφορά σε 64-72 στο τριακοστό δεύτερο λεπτό. Ο Φράιντελ συνέχισε να δίνει λύσεις, φέρνοντας το Περιστέρι ακόμα πιο κοντά στο σκορ, στο 66-72 στο τριακοστό τρίτο λεπτό. Ο Τάι Νίκολς ανέλαβε δράση, και με δικές του προσπάθειες, το Περιστέρι πλησίασε σε απόσταση βολής, φτάνοντας στο 72-74 στο τριακοστό πέμπτο λεπτό.

Ο Νίκολς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με ένα τρίποντο έβαλε την ομάδα του μπροστά με 75-74. Ωστόσο, ο Λέκιου απάντησε άμεσα, κρατώντας τον Ηρακλή μπροστά με 75-79 στο τριακοστό έβδομο λεπτό, οδηγώντας το παιχνίδι σε ένα δραματικό φινάλε και τελικά στην παράταση.

Το νικητήριο τρίποντο του Παπαδάκη και οι πρωταγωνιστές

Στην παράταση, το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Παπαδάκης, με ένα κρίσιμο τρίποντο μόλις 2.2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου. Η ομάδα του Ξανθόπουλου κατάφερε να γυρίσει από το -17, πετυχαίνοντας μια νίκη-έπος που χαρακτηρίστηκε ως διαφήμιση του μπάσκετ στο «Α. Παπανδρέου».

Πρωταγωνιστής για το Περιστέρι αναδείχθηκε ο Τάι Νίκολς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, έχοντας 12/21 σουτ και 4 κλεψίματα. Ο Φιντς συνέβαλε με 17 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Άντερσον πρόσθεσε 14 πόντους. Από την πλευρά του Ηρακλή, οι 19 πόντοι του Λέκιου και οι 18 πόντοι με 8 ριμπάουντ του Μέλβιν δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko