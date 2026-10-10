Η Θύρα 7 καταδικάζει φθορές και συνθήματα, διαφωνεί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την υποκατάσταση των αρχών

Η «Θύρα 7», ο οργανωμένος σύνδεσμος οπαδών του Ολυμπιακού, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις φθορές και τα συνθήματα που προκάλεσε μερίδα φίλων της ομάδας στην έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Sunel Arena, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Πειραιωτών με την Αναντολού Εφές για τη Euroleague. Ενώ η «Θύρα 7» καταδικάζει τις πράξεις αυτές, διαφωνεί κάθετα με τη θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ανακοίνωσής της.

Οι φθορές και η έκκληση της ΑΕΚ

Οι φθορές σημειώθηκαν στις τουαλέτες της Sunel Arena, στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, κατά την πρώτη επίσκεψη των οπαδών του Ολυμπιακού στον χώρο. Εκτός από τις υλικές ζημιές, οι τοίχοι βάφτηκαν με σπρέι, φέροντας υβριστικά και εμετικά συνθήματα.

Μετά το συμβάν, η ΚΑΕ ΑΕΚ κάλεσε την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτές περιελάμβαναν την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και την αντιμετώπιση όσων προκάλεσαν τις φθορές και έγραψαν τα συνθήματα.

Η άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Ολυμπιακός – Εφές, τα ξημερώματα του Σαββάτου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό. Στην ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε πως «θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο».

Η δήλωση αυτή αφορούσε την πρόθεση της ΚΑΕ να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να τους απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο, ως μέτρο αντιμετώπισης των φθορών και των συνθημάτων.

Η τοποθέτηση της «Θύρας 7»

Ο οργανωμένος σύνδεσμος οπαδών «Θύρα 7» πήρε επίσης θέση για τα γεγονότα. Στην ανακοίνωσή της, η «Θύρα 7» καταδικάζει απερίφραστα «τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA» και «το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς».

Η «Θύρα 7» χαρακτήρισε τους υπεύθυνους ως «λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι-γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης». Ωστόσο, η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών περιείχε και σημεία διαφωνίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Διαφωνία με την υποκατάσταση των αρχών και αναφορές σε άλλες ομάδες

Η «Θύρα 7» εξέφρασε κάθετη διαφωνία με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός «στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές». Οι οργανωμένοι οπαδοί τόνισαν πως τέτοιες πράξεις αποτελούν «συνήθειες άλλων διοικήσεων, άλλων ομάδων».

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά σε «προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ», με τη «Θύρα 7» να σχολιάζει ότι «Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ…». Επιπλέον, οι οργανωμένοι οπαδοί εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με την είσοδο στο γήπεδο, δηλώνοντας πως «κανείς δεν μπορεί να τους το κόψει».

Σεβασμός στον πόνο των νεκρών οπαδών

Παρά τη διαφωνία με την ΚΑΕ, η «Θύρα 7» υπογράμμισε τη θέση της όσον αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς οπαδούς. «Η ΘΥΡΑ 7 έχει ΤΙΜΗΣΕΙ και θα συνεχίσει να ΤΙΜΑ πάντα με ΠΡΑΞΕΙΣ τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας!», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, οι οργανωμένοι οπαδοί δήλωσαν: «Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta