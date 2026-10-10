Super League 2: Η Athens Kallithea στη δεύτερη θέση, νίκη με ανατροπή για τον Πανσερραϊκό

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League 2 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η Athens Kallithea και ο Πανσερραϊκός πανηγύρισαν σημαντικές εντός έδρας νίκες, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της έδρας τους. Η αθηναϊκή ομάδα σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ τα «λιοντάρια» των Σερρών ανέβηκαν στην 8η θέση.

Η νίκη της Athens Kallithea και η άνοδος στη βαθμολογία

Η Athens Kallithea λύγισε εντός έδρας τον αξιόμαχο Πανθρακικό, επικρατώντας με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 54ο λεπτό από τον Προβυδάκη, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη συνεχόμενη για την Athens Kallithea, η οποία με αυτό το αποτέλεσμα αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Οι «κυανόλευκοι» του Βαγγέλη Μόρα έχουν πλέον ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 4/4 νικών στο γήπεδό τους, μπαίνοντας δυναμικά σε τροχιά ανόδου.

Ο αγώνας του Πανσερραϊκού και η ανατροπή

Ο Πανσερραϊκός υποδέχτηκε τον Νέστο Χρυσούπολης σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ζόρικος. Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να επικρατήσει με ανατροπή, με τελικό αποτέλεσμα 2-1. Ο Τότσκα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 43ο λεπτό, κάνοντας το 0-1.

Ωστόσο, ο Πανσερραϊκός αντέδρασε άμεσα στην επανάληψη, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πασά. Ο Πασάς ισοφάρισε στο 48ο λεπτό και τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 52ο λεπτό, σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Οι γηπεδούχοι έκαναν το 3/3 εντός έδρας, ενώ οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, καθώς στο 90ό λεπτό αποβλήθηκε ο Τουτόντα.

Η υπόθεση των -4 βαθμών για τον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός, παρά τη νίκη του, βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Αυτό οφείλεται στην αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που του επιβλήθηκε μετά από αναμετρήσεις με τον Βόλο πριν από δύο χρόνια, στο πλαίσιο της Super League.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός έχει καταθέσει έφεση για την ποινή αυτή στην Επιτροπή Δεοντολογίας και αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τελική του θέση στον πίνακα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Athens Kallithea: Καστράτι, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγιεβιτς, Προβυδάκης, Γαρουφαλιάς (68′ Τζανδάρης), Αναστασίου, Φαϊτάκης (78′ Κοντονίκος), Βιγιαφάνες (62′ Μπαουτίστα), Τσιριγώτης (68′ Πέρεζ), Μανιάς (62′ Βάρκας).

Πανθρακικός: Σγουρής, Πεχλιβανόπουλος (68′ Κολλαράς), Βουτσάς (60′ Πατρόνι), Σαραντίδης, Γιανναράκης, Τσίλεμ (83′ Ζώνιος), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος (60′ Ντουμάνης), Γκορντεζιάνι (68′ Παχούμης), Νότας.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Κίτσιου (61′ Τάχατος), Αρμουγκόμ (46′ Στάικος), Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος (46′ Ζορζίνιο), Τεϊσέιρα (78′ Κωτσόπουλος), Πασάς (85′ Καρασαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς (10′ λ.τ Μούτσα), Τριμμάτης, Π. Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης (59′ Μαϊδανός), Μπαλτάς, Θωμαΐδης (59′ Τουτόντα), Κασέμι (71′ Καντάβε), Τότσκα, Σαπουντζής, Γιακουμάκης (59′ Σάμπλιτς).

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου (10/10) ήταν οι εξής:

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Το πρόγραμμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου (13:00 YouTube SL2, Γήπεδο Ερμούπολης)

Μαρκό - ΑΕΛ (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος (15:00, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Ολυμπιακός Β - Αστέρας AKTOR Β (18:00, Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση:

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιωνίου)

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko