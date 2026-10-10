Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Προμηθέα

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Ο αγώνας διεξάγεται την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL. Στην εξάδα περιλαμβάνονται ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στην GBL με την πράσινη φανέλα, καθώς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμειναν οι Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Οι επιλογές για τον αγώνα με τον Προμηθέα

Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της GBL, ο Παναθηναϊκός επέλεξε συγκεκριμένους ξένους παίκτες. Η αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου, στις 19:00. Η σύνθεση της εξάδας των ξένων διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες της ομάδας και το πρόγραμμα των προσεχών αγώνων. Η πληροφορία αυτή γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Gazz Floor by Novibet».

Στην εξάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας περιλαμβάνονται ο Μουστάφα Φαλ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Αυτές οι επιλογές σηματοδοτούν σημαντικές εξελίξεις για την ομάδα, καθώς ο ένας παίκτης κάνει το ντεμπούτο του στην εγχώρια διοργάνωση, ενώ ο άλλος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία.

Το ντεμπούτο του Μουστάφα Φαλ στην GBL

Ο Μουστάφα Φαλ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην GBL φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στην εξάδα των ξένων για τον αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας, που θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, στις 19:00, κρίθηκε απαραίτητη. Ο παίκτης αναμένεται να βρει αγωνιστικό ρυθμό μέσω αυτής της αναμέτρησης.

Η συμμετοχή του Μουστάφα Φαλ έρχεται μετά το ντεμπούτο του στη φετινή Euroleague. Η ανάγκη για την ενσωμάτωσή του στο παιχνίδι της ομάδας και την απόκτηση περαιτέρω αγωνιστικής ετοιμότητας οδήγησε στην απόφαση να συμπεριληφθεί στην εξάδα των ξένων για την 2η αγωνιστική της GBL.

Η επιστροφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Η επάνοδός του είναι σημαντική για την ομάδα, καθώς ενισχύει το ρόστερ ενόψει των προσεχών αγώνων. Ο Ισπανός φόργουορντ περιλαμβάνεται στην εξάδα των ξένων για το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας.

Ο τραυματισμός του Ερνανγκόμεθ τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ωστόσο πλέον είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της GBL, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στις 19:00, αποτελεί θετική εξέλιξη για την ομάδα.

Οι απουσίες Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Από την εξάδα των ξένων παικτών για την αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας απουσιάζουν ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την ξεκούραση των δύο παικτών, ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που ακολουθούν για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague. Ο αγώνας με τον Προμηθέα διεξάγεται στις 10 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να διαφυλάξει τις δυνάμεις του Ματίας Λεσόρ, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της μια διπλή αγωνιστική στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αντίστοιχα, και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έμεινε εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ακολουθώντας την ίδια λογική της διαχείρισης του ρόστερ.

Οι προσεχείς αναμετρήσεις στην Euroleague

Η απόφαση για την ξεκούραση των Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε συνδέεται άμεσα με το βαρύ πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Euroleague. Η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για την πορεία του συλλόγου στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στις 12 Οκτωβρίου σε εκτός έδρας αγώνα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου, θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ σε εντός έδρας αναμέτρηση. Το διπλό αυτό πρόγραμμα απαιτεί προσεκτική διαχείριση των δυνάμεων των παικτών, όπως φάνηκε από τις επιλογές για τον αγώνα της GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta