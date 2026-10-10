Το κάρφωμα του Γιαμπουσέλε στην κορυφή του TOP-10 της Euroleague

Το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, το οποίο πραγματοποιήθηκε έπειτα από την πάσα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, κατέκτησε την κορυφή του TOP-10 της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η φάση αυτή ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλές άλλες εντυπωσιακές στιγμές που σημάδεψαν την πρόσφατη αγωνιστική δράση της διοργάνωσης. Η ανάδειξη αυτή υπογραμμίζει το πλούσιο θέαμα που προσφέρει η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού και το αήττητο σερί

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία σημαντική νίκη, υποτάσσοντας τη Φενέρμπαχτσε με το τελικό σκορ 92-74. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα του Παναθηναϊκού, το «T-Center», όπου η ελληνική ομάδα επέδειξε την αγωνιστική της ανωτερότητα. Αυτή η επικράτηση συνέβαλε στην ενίσχυση της θέσης του συλλόγου στην κατάταξη της EuroLeague.

Μετά από αυτή την επιτυχία, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ένα αψεγάδιαστο ρεκόρ, έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, δηλαδή 4/4. Αυτό το απόλυτο σερί επιτρέπει στην ομάδα να μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης της EuroLeague. Μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια είναι οι μοναδικές ομάδες που παραμένουν αήττητες στη διοργάνωση, γεγονός που αναδεικνύει την εξαιρετική τους πορεία.

Το TOP-10 της 4ης αγωνιστικής

Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague προχώρησε στη δημοσίευση του καθιερωμένου TOP-10 για την τέταρτη αγωνιστική. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις δέκα πιο ξεχωριστές φάσεις και στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το TOP-10 προσφέρει στους φιλάθλους μια συνοπτική εικόνα του πλούσιου θεάματος που προσφέρθηκε στα γήπεδα.

Το περιεχόμενο του TOP-10 είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς περιλαμβάνει μια ποικιλία από θεαματικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται επιβλητικά καρφώματα, δυναμικές τάπες, αλλά και no-look πάσες που αναδεικνύουν την υψηλή τεχνική των παικτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται εντυπωσιακές ομαδικές και ατομικές ενέργειες, οι οποίες κλέβουν την παράσταση και αναδεικνύουν το ταλέντο των αθλητών. Οι 10 αυτές φάσεις της τέταρτης «στροφής» της EuroLeague έχουν, επίσης, έντονο ελληνικό χρώμα, με την παρουσία Ελλήνων παικτών ή φάσεων που αφορούν ελληνικές ομάδες.

Οι κορυφαίες στιγμές και οι πρωταγωνιστές

Στην κορυφή του TOP-10, όπως προαναφέρθηκε, δεσπόζει το alley-oop κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Η συγκεκριμένη φάση, η οποία ολοκληρώθηκε με την ακριβή πάσα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, κρίθηκε ως η κορυφαία της αγωνιστικής. Η συνεργασία των δύο παικτών προσέφερε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές που καταγράφηκαν στα γήπεδα της EuroLeague.

Εκτός από την πρώτη θέση, το TOP-10 περιλαμβάνει και άλλες αξιόλογες φάσεις. Στη δέκατη θέση, δηλαδή στο Νο10 της κατάταξης, βρίσκεται η τάπα που πραγματοποίησε ο Λεσόρ στον Μπράξτον Κι, παίκτη της Φενέρμπαχτσε. Αυτή η αμυντική ενέργεια αναδεικνύει την ικανότητα του Λεσόρ στην προστασία του καλαθιού. Ακόμη, στην τρίτη θέση, στο Νο3, κατατάχθηκε ένα τρομερό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, το οποίο σημειώθηκε στον αγώνα απέναντι στην Εφές. Οι φάσεις αυτές συμπληρώνουν το παζλ των καλύτερων στιγμών της 4ης αγωνιστικής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta