Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε προσωρινά από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

Σε δραστική κίνηση προχώρησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ανακοινώνοντας τον προσωρινό αποκλεισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέπεια της αποχώρησης του Πορτογάλου σταρ από την αποστολή της χώρας του, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη επείγουσας πειθαρχικής διαδικασίας.

Η επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας έγινε γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ο 41χρονος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός εθνικής ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η απόφαση της πορτογαλικής ομοσπονδίας

Η πορτογαλική ομοσπονδία ξεκίνησε έρευνα γύρω από το θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο και προχώρησε στην τιμωρία του, αποκλείοντάς τον προσωρινά από την εθνική ομάδα. Ο αποκλεισμός αυτός είναι προληπτικού χαρακτήρα και θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επείγουσα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας, βρίσκεται πλέον σε αναμονή της τελικής απόφασης, που θα καθορίσει για πόσο διάστημα θα μείνει μακριά από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην τιμωρία

Το σήριαλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας συνεχίζεται, καθώς η τιμωρία του ήρθε μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της χώρας του. Ο Πορτογάλος σταρ έφυγε κατά τη διάρκεια των αγώνων της εθνικής ομάδας, εν μέσω των υποχρεώσεων για το Nations League 2026-27.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2026. Η αποχώρηση του παίκτη από την προετοιμασία της ομάδας θεωρήθηκε σοβαρό παράπτωμα, οδηγώντας την ομοσπονδία σε άμεσες ενέργειες.

Ο επείγων χαρακτήρας της διαδικασίας

Η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο αποφασίστηκε κατόπιν σύσκεψης του Τμήματος Μη Επαγγελματιών της ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026. Σκοπός της είναι η διερεύνηση οποιασδήποτε πειθαρχικής σημασίας των γεγονότων που συνέβησαν.

Η διαδικασία έχει αποδοθεί με επείγοντα χαρακτήρα, κάτι που υποδηλώνει ότι η τελική απόφαση για την τιμωρία του Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Εφόσον τελειώσει η έρευνα, θα γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της αποχής του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Επίσημη ανακοίνωση και χρονοδιάγραμμα

Η πορτογαλική ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα: «Την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο, κατόπιν σύσκεψης του Τμήματος Μη Επαγγελματιών, στις 9 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό τη διερεύνηση οποιασδήποτε πειθαρχικής σημασίας των γεγονότων που συμμετείχαν στις 7 Οκτωβρίου. Με την επιφύλαξη της αυτόματης προληπτικής αναστολής στην οποία υπόκειτο μέχρι την ημερομηνία διαπίστωσης, καθορίστηκε η μη αυτόματη προληπτική αναστολή του παίκτη και αποδόθηκε ο επείγων χαρακτήρας της διαδικασίας».

Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, είναι πιθανό η τελική τιμωρία να γίνει γνωστή πριν από το διάστημα 12-17 Νοεμβρίου, οπότε είναι προγραμματισμένο το δεύτερο παράθυρο του Nations League με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Gazzetta