Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ: Οι αντίπαλοι των Ελλήνων στα προκριματικά

Οι τέσσερις παίκτες και οι τρεις παίκτριες της εθνικής ομάδας πινγκ πονγκ έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινά την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στη Λιουμπλιάνα. Οι κληρώσεις των πρώτων φάσεων πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στο Arena Stožice της Λιουμπλιάνας.

Η κορυφαία αυτή διοργάνωση θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα μετά την έναρξή της. Οι κληρώσεις αφορούσαν όλα τα αγωνίσματα, δηλαδή τα απλά και τα διπλά ανδρών και γυναικών, καθώς και το διπλό μικτό.

Η σύνθεση της ελληνικής αποστολής

Την εθνική ομάδα πινγκ πονγκ απαρτίζουν συνολικά επτά αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε όλα τα αγωνίσματα. Στους άνδρες, η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Παναγιώτη Γκιώνη, Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο και Αλέξανδρο Μαδέση.

Στις γυναίκες, την εθνική εκπροσωπούν οι Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ιωάννα Γερασιμάτου. Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας έχουν αναλάβει οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί Χρήστος Λάμης και Κώστας Βατσακλής.

Η διαδικασία των προκριματικών

Στο απλό αγώνισμα, η διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία προκριματικών ομίλων, από τους οποίους οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση. Αντίστοιχα, στα διπλά αγωνίσματα υπάρχει επίσης προκριματική διαδικασία, η οποία όμως διεξάγεται σε νοκ άουτ ταμπλό.

Είναι σημαντικό ότι και οι επτά Έλληνες διεθνείς θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών σε όλα τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν, προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στην κυρίως φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι αντίπαλοι στα απλά ανδρών

Στο απλό ανδρών, δημιουργήθηκαν συνολικά 32 προκριματικά γκρουπ. Ο Γιώργος Σταματούρος κληρώθηκε στο 2ο γκρουπ και θα αγωνιστεί για την προνομιούχο 1η θέση. Οι αντίπαλοί του είναι ο Σλοβάκος Βανγκ Γιανγκ, ο οποίος είναι επικεφαλής του γκρουπ, και ο Λιθουανός Μάρτιν Φρίζελ.

Ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη μεγάλη κατηγορία της καριέρας του, βρίσκεται στο 4ο γκρουπ. Θα κοντραριστεί με τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου, επικεφαλής του γκρουπ, και τον Λετονό Ντάνιελ Κόγκανς.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης τοποθετήθηκε ως επικεφαλής στο 14ο γκρουπ των προκριματικών. Οι αντίπαλοί του σε αυτή τη φάση είναι ο Μάελ Φαν Ντέσελ από το Λουξεμβούργο και ο Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ. Τέλος, ο Γιάννης Σγουρόπουλος θα αγωνιστεί στο 22ο γκρουπ, όπου θα παλέψει για την πρωτιά απέναντι στον Ιταλό Τζον Ογεμπόντε, επικεφαλής του γκρουπ, και τον Λετονό Αρτούρ Ρουντνίκοβς.

Οι κληρώσεις στα απλά γυναικών

Στο απλό γυναικών, σχηματίστηκαν συνολικά 31 προκριματικά γκρουπ. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου κληρώθηκε στο 18ο γκρουπ και θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι αντίπαλοί της είναι η Ουκρανή Σολομίγια Γιάρεμτσουκ, η οποία είναι επικεφαλής του γκρουπ, και η Λιθουανή Λουκρετσία Τζουσνάιτε.

Η Κατερίνα Τόλιου θεωρείται το 1ο φαβορί στο 24ο γκρουπ των προκριματικών. Θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Μαρία Ταϊλάκοβα και την Άνα Νικοϊάνι από τη Γεωργία, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta