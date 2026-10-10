Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της Σανγκάης φτάνοντας τις 400 νίκες καριέρας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε μια σημαντική νίκη στο τουρνουά της Σανγκάης, επικρατώντας του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Έλληνας τενίστας εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα έφτασε ένα σημαντικό ορόσημο στην επαγγελματική του πορεία, συμπληρώνοντας 400 νίκες στην καριέρα του. Η αναμέτρηση διεξήχθη με τον Τσιτσιπά να δείχνει την ανωτερότητά του.

Η επικράτηση επί του Λουτσιάνο Νταρντέρι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, και κατάφερε να τον κερδίσει με σκορ 6-3, 6-4. Ο Έλληνας τενίστας έδειξε την ανωτερότητά του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το σερβίς του να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά του όπλα, δυσκολεύοντας σημαντικά τον αντίπαλό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νταρντέρι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το τρομερό σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά στη Σανγκάη. Ο Έλληνας αθλητής πέτυχε από ένα μπρέικ σε κάθε σετ, κάτι που του επέτρεψε να πάρει μια γρήγορη και ξεκούραστη νίκη. Αυτή η επικράτηση ήταν κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία του στη διοργάνωση της Σανγκάης, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον επόμενο γύρο.

Το ιστορικό ορόσημο των 400 νικών καριέρας

Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς μια πρόκριση για τον επόμενο γύρο του τουρνουά, αλλά σηματοδότησε και την 400ή επαγγελματική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο τένις. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα που τον εντάσσει σε ένα πολύ «κλειστό» γκρουπ αθλητών, καθώς μόνο άλλοι οκτώ εν ενεργεία παίκτες έχουν καταφέρει να φτάσουν τις 400 νίκες στην καριέρα τους μέχρι στιγμής.

Στο συγκεκριμένο γκρουπ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συγκαταλέγεται πλέον μαζί με κορυφαία ονόματα του αθλήματος, όπως οι Τζόκοβιτς, Τσίλιτς, Βαβρίνκα, Μονφίς, Ζβέρεφ, Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ. Η είσοδός του σε αυτή την εκλεκτή ομάδα υπογραμμίζει την σταθερή και ανοδική πορεία του στον χώρο του επαγγελματικού τένις, επιβεβαιώνοντας την αξία του ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες.

Η πορεία στην παγκόσμια κατάταξη και ο επόμενος αντίπαλος

Με την επιτυχημένη του πορεία στο τουρνουά της Σανγκάης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη καταφέρει να ανέβει στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η επίδοση αυτή του δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί ανάλογα με την περαιτέρω πορεία του στη διοργάνωση και τα αποτελέσματα των επόμενων αγώνων του.

Για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να ανέβει ακόμα περισσότερο στην κατάταξη, ο Έλληνας τενίστας θα πρέπει να ξεπεράσει το επόμενο δύσκολο εμπόδιο που θα βρει μπροστά του. Στον επόμενο γύρο του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα, στις 12 Οκτωβρίου του 2026, και προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Με πληροφορίες από: Newsit