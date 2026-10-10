Η ΕΟΕ παρουσίασε στην Ουάσιγκτον το όραμα για την Team Hellas 2028

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, όπου παρουσίασε το όραμα και τους στόχους για την Team Hellas στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η παρουσία του εντάχθηκε στο πλαίσιο του Heritage Weekend της National Hellenic Society, μιας εκδήλωσης που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κεντρική του ομιλία, ο κ. Κούβελος απηύθυνε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και κοινού εθνικού σκοπού, καλώντας την ομογένεια να στηρίξει ενεργά την ελληνική ολυμπιακή προσπάθεια.

Η συμμετοχή στο Heritage Weekend

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συμμετείχε ενεργά στο Heritage Weekend της National Hellenic Society. Αυτή η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές ετήσιες συναντήσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία του κ. Κούβελου εκεί υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της ομογένειας.

Απευθυνόμενος σε διακεκριμένα μέλη και φίλους της National Hellenic Society, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρθηκε στους βαθύτατους δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι δεσμοί βασίζονται σε διαχρονικές αξίες, όπως η δημοκρατία, η ιδιότητα του πολίτη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αριστεία και η υπευθυνότητα, οι οποίες αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς για τις δύο χώρες.

Το όραμα για την Team Hellas 2028

Στην κεντρική του ομιλία, ο Ισίδωρος Κούβελος παρουσίασε το όραμα για την Team Hellas, εστιάζοντας στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα που τόνιζε την ενότητα, την ευθύνη και τον κοινό εθνικό σκοπό, καλώντας τον Ελληνισμό της Αμερικής να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ολυμπιακή διαδρομή της Ελλάδας.

Ο κ. Κούβελος υπογράμμισε επίσης ότι ανάμεσα στις μεγάλες ιδέες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή Ιδέα κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Σήμερα, όπως ανέφερε, η Ολυμπιακή Ιδέα ανήκει σε κάθε έθνος, σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε γενιά, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και την διαχρονική της αξία.

Η νέα φιλοσοφία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Ισίδωρος Κούβελος ανέλυσε τη νέα φιλοσοφία που υιοθετεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο κεντρικός στόχος αυτής της νέας προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός οργανισμού που θα είναι ισχυρότερος και πιο ανεξάρτητος. Παράλληλα, επιδιώκεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια και, κυρίως, η Επιτροπή να βρίσκεται πιο κοντά στον ίδιο τον αθλητή, στηρίζοντας τις ανάγκες και τις προσπάθειές του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να κινητοποιηθεί η δύναμη του Ελληνισμού της Αμερικής για την ουσιαστική στήριξη της Team Hellas. Η στρατηγική κατεύθυνση της ΕΟΕ επιβεβαιώθηκε, με στόχο να τιμήσει την ολυμπιακή κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω επενδύσεων στους αθλητές, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και, εν γένει, στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Ο ρόλος της ομογένειας και η συμβολή της Ντόρας Μπακογιάννη

Η ελληνική ομογένεια μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της προσπάθειας των Ελλήνων αθλητών. Η συμβολή της κρίνεται σημαντική για την προετοιμασία τους ενόψει της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Η κινητοποίηση της δύναμης του Ελληνισμού της Αμερικής αποτελεί βασικό πυλώνα του οράματος της ΕΟΕ.

Στο πρόγραμμα του Heritage Weekend συμμετείχε και η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη. Η παρουσία της συνέβαλε σε μια σημαντική συζήτηση, η οποία είχε ως κεντρικό θέμα τη δύναμη της ελληνικής ταυτότητας, τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και τις διαχρονικές αξίες που συνδέουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμμετοχή της κ. Μπακογιάννη προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική και συμβολική σημασία στη συνάντηση.

Η συνάντηση συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπροσώπους του Ελληνισμού, της δημόσιας ζωής, του πολιτισμού και της ηγεσίας, αναδεικνύοντας τη σημασία του γεγονότος και την ευρεία απήχηση των θεμάτων που συζητήθηκαν. Η παρουσία όλων αυτών των προσωπικοτήτων ενίσχυσε το μήνυμα ενότητας και κοινού σκοπού που εκπέμφθηκε από την Ουάσιγκτον.

Ενδυνάμωση δεσμών και ολυμπιακή κληρονομιά

Η παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Heritage Weekend της National Hellenic Society αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών. Αυτοί οι δεσμοί αφορούν την Ελλάδα, την ελληνοαμερικανική κοινότητα και, φυσικά, την Team Hellas, δημιουργώντας ένα πλέγμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Η εκδήλωση λειτούργησε ως γέφυρα για την ενίσχυση των σχέσεων και την προώθηση των κοινών στόχων.

Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή επιβεβαίωσε τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΟΕ να τιμήσει την ολυμπιακή κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επένδυσης στους αθλητές, της βελτίωσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και της διασφάλισης του μέλλοντος του ελληνικού αθλητισμού. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση της Επιτροπής στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού αθλητικού ιδεώδους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta