Η Σάκκαρη ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη Γουχάν κόντρα στη Βέκιτς

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο τουρνουά WTA 1000 της Γουχάν, όπου στον πρώτο γύρο του μονού θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ντόνα Βέκιτς. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο αθλήτριες, πέρα από την κόντρα τους στο μονό ταμπλό, θα συνεργαστούν ως συμπαίκτριες στο διπλό του ίδιου τουρνουά. Η κλήρωση, που διεξήχθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, έφερε αυτή την απρόσμενη συνθήκη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό πλαίσιο για την πρεμιέρα τους στην κινεζική πόλη.

Η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο μονό

Σύμφωνα με την κλήρωση του κυρίως ταμπλό, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Μαρία Σάκκαρη, που βρίσκεται στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει την Ντόνα Βέκιτς. Η Κροάτισσα αθλήτρια, ηλικίας 30 ετών, κατέχει την 40ή θέση στην παγκόσμια κατάταξη και θεωρείται φίλη της Ελληνίδας τενίστριας.

Ο αγώνας του πρώτου γύρου σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας τους στο τουρνουά της Γουχάν, το οποίο ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της φιλικής σχέσης των δύο αθλητριών εκτός γηπέδου, αλλά και λόγω της σημασίας της για τη συνέχεια στο τουρνουά WTA 1000.

Η συνεργασία στο διπλό

Πέρα από την αναμέτρηση στο μονό, η Μαρία Σάκκαρη και η Ντόνα Βέκιτς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο διπλό ταμπλό του τουρνουά. Στη φάση των «32» του διπλού, το ελληνικό-κροατικό δίδυμο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τις Σούκο Αουάμα από την Ιαπωνία και Εν-Σούο Λιάνγκ από την Ταϊπέι.

Αυτή η συνεργασία προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην παρουσία των δύο αθλητριών στη Γουχάν, καθώς θα κληθούν να λειτουργήσουν ως συμπαίκτριες λίγο μετά ή πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση στο μονό. Το τουρνουά διπλού αποτελεί μια ευκαιρία για τις Σάκκαρη και Βέκιτς να διεκδικήσουν μια καλή πορεία, συνδυάζοντας τις ικανότητές τους.

Το μονοπάτι προς την κορυφή

Η νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ Σάκκαρη και Βέκιτς θα έχει μπροστά της μια δύσκολη συνέχεια. Στον δεύτερο γύρο, την περιμένει η Μάρτα Κόστιουκ, η οποία είναι το Νο.8 στο ταμπλό του τουρνουά. Η πιθανή αντίπαλος στον τρίτο γύρο θα είναι η 18χρονη Ίβα Γιόβιτς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προχωρώντας στα προημιτελικά, οι πιθανές αντίπαλοι περιλαμβάνουν ονόματα όπως η Μίρα Αντρέεβα, η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα ή η Μάγια Χβαλίνσκα, γεγονός που υποδηλώνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού. Στα ημιτελικά, όλες οι προαναφερθείσες παίκτριες διασταυρώνονται με την Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία είναι το Νο.1 στο ταμπλό, υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Σάκκαρη.

Άλλες σημαντικές αναμετρήσεις

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, ως επικεφαλής του ταμπλό, θα ξεκινήσει τις δικές της υποχρεώσεις στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Κινγουέν Ζενγκ είτε την Αν Λι. Η πορεία της Σαμπαλένκα αναμένεται να είναι ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του τουρνουά, δεδομένης της θέσης της στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία είναι το Νο.2 του τουρνουά, περιμένει να μάθει την πρώτη της αντίπαλο. Θα αγωνιστεί είτε με τη Γιέλενα Οσταπένκο είτε με μια παίκτρια που θα προκύψει από τα προκριματικά. Αυτές οι αναμετρήσεις συμπληρώνουν το πλαίσιο ενός δυνατού τουρνουά, γεμάτου με κορυφαίες τενίστριες από όλο τον κόσμο στην πόλη της Γουχάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta