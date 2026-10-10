Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Οι απουσίες και η τακτική Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00, για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, η οποία δεν επιφύλαξε μεγάλες εκπλήξεις, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε το αγωνιστικό πλάνο που θα ακολουθήσει η ομάδα του στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων».

Η αποστολή του Ολυμπιακού και οι απουσίες

Στην 24άδα του Ολυμπιακού για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι και πάλι διαθέσιμος. Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμειναν οι Λορέντσο Σιπιόνι και Κλέιτον, δύο ονόματα που δεν θα βρίσκονται στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού για το ντέρμπι.

Η πλήρης αποστολή των Πειραιωτών αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.

Το πλάνο του Αλγκουαθίλ για το ντέρμπι

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ζητήσει από τους παίκτες του να μην περιμένουν τον Παναθηναϊκό, αλλά να μπουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο του «Καραϊσκάκη». Στόχος είναι να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από νωρίς και να αναζητήσουν ένα γρήγορο γκολ, ιδανικά μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης. Αυτή η προσέγγιση έχει ως σκοπό να μεταφέρει την πίεση στην πλευρά των «πράσινων» και να τους αναγκάσει να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Βάσκος προπονητής επιδιώκει να αξιοποιήσει την ώθηση που αναμένεται να δώσει η κατάμεστη εξέδρα του «Γ. Καραϊσκάκης». Έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις τόσο στο κομμάτι της πίεσης όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο ο έλεγχος του παιχνιδιού και η κατοχή της μπάλας με υπομονετική κυκλοφορία από πίσω, αλλά κυρίως η αποτελεσματικότητα και η εξεύρεση λύσεων για την αξιοποίηση της υπεροχής.

Έντονη πίεση στο build up του Παναθηναϊκού

Ένα από τα σημεία που έχει δώσει έμφαση ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του build up του Παναθηναϊκού. Όταν οι «πράσινοι» προσπαθούν να ξεκινήσουν την ανάπτυξή τους από χαμηλά, με τον Πένια να έχει την μπάλα στα πόδια του, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού καλούνται να ασκήσουν έντονη πίεση, φτάνοντας μέχρι τα όρια της αντίπαλης περιοχής.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» θέλει η πρώτη γραμμή πίεσης να δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας, να περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του αντιπάλου και να τον οδηγεί σε λάθη. Δεν επιθυμεί να επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να αναπτύσσεται με άνεση και να βρίσκει εύκολα τους χώρους που χρειάζεται για να προωθήσει την μπάλα προς την επίθεση. Ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας σε αυτές τις συνθήκες, έχει τεθεί το παράδειγμα της αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια.

Το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας

Παρά την έμφαση στην πίεση, ο Αλγκουαθίλ έχει αναγνωρίσει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα του: τη δυσκολία του Ολυμπιακού να σκοράρει με την επιθυμητή ευκολία. Αυτό το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα παιχνίδια που διεξάγονται στο «Καραϊσκάκη», ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι ένας μεγάλος αντίπαλος και οι λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται περισσότερες λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι και μεγαλύτερη συμμετοχή από ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν έχουν την απαιτούμενη παρουσία κοντά στην αντίπαλη εστία. Ο Βάσκος τεχνικός έχει εξηγήσει στους παίκτες του την ανάγκη για βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου η ομάδα να μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Νωρίτερα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, είχε επίσης ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας του για το ντέρμπι των «αιωνίων». Μεταξύ των 25 παικτών που θα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβάι Γκαρσία, ενισχύοντας τις επιλογές των «πράσινων» για την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit