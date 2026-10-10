Ο ΠΑΟΚ χωρίς Όσμαν και Μοτιεγιούνας κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Greek Basket League απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Ο Τσέντι Όσμαν αποφασίστηκε να μείνει εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δεν έχει ακόμα δηλωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου 2026 στις 16:00, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Παλατάκι, λόγω τιμωρίας που επιβλήθηκε από την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Η απουσία του Τσέντι Όσμαν

Ο Τσέντι Όσμαν θα καταγράψει την πρώτη του απουσία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι αποφάσισε να τον αφήσει εκτός από την αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ροτέισον, με τον Τούρκο φόργουορντ να παίρνει τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Όσμαν αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στην αγωνιστική δράση για την αναμέτρηση του Eurocup. Συγκεκριμένα, η επιστροφή του τοποθετείται την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στον εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιετκαμπέλις, ο οποίος είναι για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, κλήθηκε να επιλέξει την εξάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας, αφήνοντας εκτός δύο από αυτούς. Εκτός από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, ο Κλίφορντ Ομορούγι επίσης δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων, κάτι που θεωρούνταν αναμενόμενο.

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε να έχει στη διάθεσή του τους Γκρέι, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Αυτοί οι έξι ξένοι θα στελεχώσουν το ρόστερ του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια της ομάδας να πετύχει το 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η κατάσταση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Εκτός από τους Όσμαν και Ομορούγι, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ δεν έχει δηλωθεί ακόμα στο ρόστερ της Greek Basket League, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας.

Η διαδικασία της δήλωσης του Μοτιεγιούνας στο ελληνικό πρωτάθλημα αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Έτσι, θα καταστεί διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές της GBL. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, ο Λιθουανός σέντερ αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τα ασπρόμαυρα στον επόμενο αγώνα του Eurocup, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 13 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek Basket League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Παλατάκι, το οποίο θα είναι άδειο από φιλάθλους λόγω τιμωρίας που επιβλήθηκε από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Η Δόξα Λευκάδας είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο σερί τους. Ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να οδηγήσει την ομάδα του στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εκμεταλλευόμενος τους διαθέσιμους παίκτες του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko