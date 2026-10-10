Η οπτική του Έτορε Μεσίνα για τις διαπραγματεύσεις NBA και Euroleague

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός Έτορε Μεσίνα τοποθετήθηκε πρόσφατα αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του NBA και της EuroLeague. Ο 67χρονος προπονητής, ο οποίος επέστρεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο στους Ατλάντα Χοκς, παρέθεσε τη δική του οπτική γωνία σχετικά με το μέλλον του μπάσκετ. Τόνισε την ανάγκη να βρεθεί μια λύση που θα εξισορροπήσει τα πράγματα ανάμεσα στις δύο μεγάλες διοργανώσεις.

Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις και το «φλέγον ζήτημα»

Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο NBA και την EuroLeague συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, αποτελώντας ένα από τα κεντρικά θέματα στον χώρο του μπάσκετ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Έτορε Μεσίνα, ένας προπονητής με μακρά και επιτυχημένη πορεία, εξέφρασε τη θέση του για αυτό το «φλέγον ζήτημα». Η άποψη του Μεσίνα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της εμπειρίας του τόσο στην ευρωπαϊκή σκηνή όσο και της πρόσφατης επαφής του με το αμερικανικό μπάσκετ.

Ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να εξευρεθεί μια λύση η οποία θα μπορέσει να φέρει ισορροπία στις σχέσεις και τη λειτουργία των δύο λιγκών. Η τοποθέτησή του έγινε στη δεύτερη διοργάνωση του «European Basketball Advisory Group Business Conversations», μιας πρωτοβουλίας που εστιάζει στο μέλλον του αθλήματος και στην αναζήτηση της «χρυσής τομής» για αρμονική συνεργασία.

Η ανάγκη για συνεργασία και η «χρυσή τομή»

Ο Έτορε Μεσίνα υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του NBA και της EuroLeague. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο διοργανώσεις οφείλουν να βρουν κοινό έδαφος και να συνεργαστούν αρμονικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για το μπάσκετ, ειδικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η αναζήτηση αυτής της «χρυσής τομής» είναι κρίσιμη για την αποφυγή ανεπιθύμητων εξελίξεων.

Ο 67χρονος τεχνικός, με την πρόσφατη ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου στους Ατλάντα Χοκς, έχει πλέον μια διευρυμένη οπτική και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτή η εμπειρία τον καθιστά έναν από τους πλέον κατάλληλους για να εκφράσει μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις.

Ο κίνδυνος του κατακερματισμού

Ένα από τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Έτορε Μεσίνα αφορούσε τον κίνδυνο του κατακερματισμού, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Ιταλός προπονητής εξέπρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το NBA να δημιουργήσει τη δική του λίγκα στην Ευρώπη χωρίς να υπάρξει προηγουμένως συμφωνία με την EuroLeague. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη συνέχιση του Basketball Champions League, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ακόμη μεγαλύτερο διαχωρισμό των δυνάμεων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Αν το NBA δημιουργήσει τη δική του λίγκα στην Ευρώπη χωρίς να συμφωνήσει με τη EuroLeague, ενώ συνεχίζεται και το Basketball Champions League, ο κατακερματισμός θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεσίνα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένες κινήσεις και την αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να βλάψουν το άθλημα στην Ευρώπη.

Προς μια κοινή λίγκα και η διατήρηση της ευρωπαϊκής ψυχής

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο Έτορε Μεσίνα εξέφρασε την ελπίδα του ότι η EuroLeague και το NBA Europe θα καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο να ενωθούν γύρω από μία κοινή λίγκα. Αυτή η ενδεχόμενη συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση για την επίτευξη της επιθυμητής ισορροπίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού. Η δημιουργία μιας ενιαίας διοργάνωσης θα προσέφερε σταθερότητα και ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο για τους συλλόγους και τους αθλητές.

Παράλληλα, ο πολύπειρος τεχνικός τόνισε πως σε μια τέτοια εξέλιξη, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η ψυχή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα δομή θα πρέπει να ενσωματώνει και να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την κουλτούρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Μεσίνα συμπλήρωσε επίσης πως «δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε για salary cap στην Ευρώπη», υποδεικνύοντας ότι οι συζητήσεις πρέπει να είναι πιο ευρείες και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού μοντέλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta