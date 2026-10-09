Οριστική συμφωνία Κόμο και Δουβίκα για ανανέωση συμβολαίου έως το 2030

Η Κόμο και ο Τάσος Δουβίκας έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Έλληνα διεθνή επιθετικού, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2030. Η είδηση μεταδόθηκε από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις του ιταλικού συλλόγου που είχαν γίνει γνωστές εδώ και περίπου έναν μήνα. Ο Δουβίκας, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας, αναμένεται να λάβει και αναπροσαρμογή στις αποδοχές του.

Η εξέλιξη του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την Κόμο, ξεκινώντας από την περσινή σεζόν. Η παρουσία του στον σύλλογο έχει χαρακτηριστεί από σταθερά υψηλή απόδοση.

Στη δεύτερη χρονιά του με την Κόμο, ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, διατηρώντας την παραγωγικότητά του. Έχει ήδη σημειώσει τρία γκολ σε έξι παιχνίδια στην Ιταλία τη φετινή σεζόν, ενώ την περίοδο 2025/26 βρήκε δίχτυα 17 φορές, αποτελώντας το «κανόνι» της ομάδας.

Οι λεπτομέρειες της οριστικής συμφωνίας

Η συμφωνία μεταξύ της Κόμο και του Τάσου Δουβίκα για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030 θεωρείται πλέον οριστική. Ο γνωστός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ήταν αυτός που μετέδωσε την είδηση, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλήρη συνεννόηση.

Το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η επίσημη ανακοίνωση από τον ιταλικό σύλλογο. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα, σχετικά με την πρόθεση της Κόμο να ανανεώσει το συμβόλαιο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Αναπροσαρμογή αποδοχών και διάρκεια συμβολαίου

Εκτός από την επέκταση της συνεργασίας έως το 2030, ο Τάσος Δουβίκας αναμένεται να λάβει και αναπροσαρμογή στις αποδοχές του. Η αναπροσαρμογή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επέκτασης της συνεργασίας του ποδοσφαιριστή με την ομάδα του Φάμπρεγκας.

Η νέα συμφωνία προβλέπει επέκταση της διάρκειας της συνεργασίας κατά ένα έτος σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο, το οποίο έληγε το 2029. Ο γεννημένος το 1999 κεντρικός επιθετικός εξασφαλίζει έτσι τη θέση του στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

Η Κόμο ως αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League

Πριν από περίπου έναν μήνα, είχε γίνει γνωστό ότι η Κόμο, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, είχε την πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάσου Δουβίκα. Αυτή η πληροφορία είχε δώσει το στίγμα των προθέσεων του ιταλικού συλλόγου για τη διατήρηση των βασικών του στελεχών.

Η επιβεβαίωση της συμφωνίας έρχεται να ενισχύσει την ομάδα ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Δουβίκας αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της Κόμο.

Οι πληροφορίες από Ιταλούς δημοσιογράφους

Την οριστική συμφωνία επιβεβαίωσε και ο Μάρκο Ντεμιτσέλι του Sky Sport, ο οποίος μετέδωσε ότι «Καλά νέα για τους οπαδούς της Κόμο, καθώς ο Αναστάσιος Δουβίκας εξασφάλισε τη θέση του στην ομάδα. Ο σύλλογος και ο επιθετικός είχαν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου, οπότε πλέον η συμφωνία θεωρείται οριστική».

Οι αναφορές των Ιταλών δημοσιογράφων επιβεβαιώνουν την ανανέωση για την Κόμο, η οποία διατηρεί έναν από τους πιο παραγωγικούς της παίκτες. Ο Δουβίκας, με τα τρία γκολ που έχει ήδη πετύχει τη φετινή σεζόν, συνεχίζει να αποδεικνύει την αξία του στην ομάδα του Φάμπρεγκας.

Με πληροφορίες από: Athletiko