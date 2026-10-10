Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κυριαρχούν στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σημείωσαν αμφότεροι σημαντικές νίκες στις ελληνοτουρκικές μονομαχίες της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στη διοργάνωση. Οι δύο ελληνικοί «κολοσσοί» έδειξαν τις δυνατότητές τους, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Εφές και τους «πράσινους» να κερδίζουν τη Φενερμπαχτσέ. Αυτό το 2/2 έρχεται να προστεθεί σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο έχει να δει τέτοιες επιδόσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Η εντυπωσιακή πορεία των ελληνικών ομάδων

Το ελληνικό μπάσκετ γνωρίζει μια αναβίωση ενθουσιασμού και επιτυχιών, με τις πιένες που καταγράφονται από το καλοκαίρι και μετά να παραπέμπουν σε εποχές που έχουν περάσει πολλά χρόνια για να τις ξαναθυμηθούμε. Η πρώτη «γεμάτη» αγωνιστική εβδομάδα των ομάδων έκλεισε με ένα πρωτοφανές 10/10 σε συνολικά τέσσερις διοργανώσεις.

Αν συμπεριληφθούν και οι δύο προηγούμενες αγωνιστικές, το συνολικό ρεκόρ φτάνει το 17/18. Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα πρώτο, άκρως εντυπωσιακό διαπιστευτήριο για την πορεία που αναμένεται να έχει η φετινή χρονιά, αλλά και για το πόσο έχει ανέβει το επίπεδο της Ελληνικής Μπάσκετ Λιγκ (GBL).

Κυριαρχία στην Euroleague

Στην Euroleague, οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν ότι η κανονική περίοδος προβλέπεται να είναι μία διαρκής επιβεβαίωση της κυριαρχίας. Αυτή η κυριαρχία αφορά κατά βάση τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, αλλά και την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία στην off season «χτίστηκε» με αποκλειστικό στόχο την εκθρόνιση του μεγάλου τους αντιπάλου.

Αναμφίβολα, υπάρχουν και άλλοι ποιοτικοί σύλλογοι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι οποίοι αναμένεται προοδευτικά να γίνουν περισσότερο επικίνδυνοι. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα budget και τα πληρέστατα ρόστερ των δύο «αιωνίων», σε συνδυασμό με τους προπονητές που έχουν την ευθύνη, Γιώργο Μπαρτζώκα και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, καθώς και η τεχνογνωσία και οι πρώτες παραστάσεις τους εντός παρκέ, δυσκολεύουν την εξαγωγή κάποιου διαφορετικού συμπεράσματος από την επικείμενη κυριαρχία τους.

Το προφίλ των δύο «αιωνίων»

Από τη μία πλευρά, ο Ολυμπιακός αναφέρεται ως ο περυσινός θριαμβευτής στο “T-Center”, έχοντας στην κατοχή του τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια και πέντε συνεχόμενες παρουσίες σε Final 4. Η ομάδα του Πειραιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, ο «επτάστερος» σύλλογος, έχει φέτος στην άκρη του πάγκου τον άνθρωπο που συνυπέγραψε πέντε εκ των επτά ευρωπαϊκών τίτλων του «τριφυλλιού», συγκεκριμένα από τον δεύτερο έως τον έκτο. Ο προπονητής αυτός επέστρεψε φέτος στον «τόπο του εγκλήματος» με στόχο να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών και να φτάσει ο ίδιος τους δέκα ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα του.

Οι νίκες της 4ης αγωνιστικής

Η 4η στροφή του εφετινού «μαραθωνίου» της Euroleague δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετική εξέλιξη για τις δύο ελληνικές ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» του Ολυμπιακού άνοιξαν λογαριασμό στα εντός Ελλάδας παιχνίδια, εγκαινιάζοντας την προσωρινή τους έδρα, τη “Sunel Arena”, με μια άνετη νίκη επί της Εφές. Το τελικό σκορ ήταν 89-66, ενώ η “Sunel Arena” ήταν sold out, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του κόσμου.

Αντίστοιχα, οι «πράσινοι» του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν μια επίδειξη ισχύος, «εκθέτοντας» την Φενερμπαχτσέ. Πέρασαν με άριστα το πρώτο πραγματικά απαιτητικό τεστ της ευρωπαϊκής τους διαδρομής, επικρατώντας με σκορ 92-74. Αυτή η νίκη υπογραμμίζει την δυναμική που έχει αναπτύξει η ομάδα.

Η επιθετική δύναμη του Ολυμπιακού

Το γεγονός ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα στο σκοράρισμα είναι κάτι που μπορεί να διακρίνει κανείς εύκολα, ακόμα και χωρίς προχωρημένες μπασκετικές γνώσεις. Η ομάδα έχει στη διάθεσή της τέσσερις επιθετικούς πυλώνες, οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν οι πρώτοι σκόρερ της διοργάνωσης αν δεν έπαιζαν μαζί.

Αυτή η πληθώρα επιλογών στην επίθεση σημαίνει ότι θα υπάρξουν διαστήματα όπου η παραγωγικότητα της ομάδας θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα φέτος, οι Πειραιώτες παίζουν με πιο γρήγορο ρυθμό, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις επιθετικές τους δυνατότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta