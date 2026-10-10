Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την 25μελή αποστολή του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, και εντάσσεται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ματς.

Η αποστολή των «πράσινων»

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός περιλαμβάνει συνολικά 25 παίκτες. Μεταξύ των παικτών που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το ντέρμπι βρίσκεται και ο Λιβάι Γκαρσία.

Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την επιστροφή της Stoiximan Super League. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων, η οποία οφειλόταν στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League, ενώ θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από το SPORT24.

Η βαθμολογική εικόνα

Πριν από την έναρξη της 6ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς. Ο αντίπαλός τους, Ολυμπιακός, έχει συλλέξει 10 πόντους μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: sport24.gr