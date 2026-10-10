Αποθέωση για τον Παναθηναϊκό από την ισπανική «AS»

Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αυτή η απόλυτη πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη από την ισπανική «AS», μία από τις πιο γνωστές αθλητικές εφημερίδες, η οποία έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το δημοσίευμα χαρακτήρισε τους «Πράσινους» ως «Τέρας» που επέστρεψε, κάνοντας ειδική μνεία στην απόδοση του Ματίας Λεσόρ.

Το ιδανικό ξεκίνημα στην Euroleague

Το «Τριφύλλι» έχει επιδείξει μια εξαιρετική εικόνα στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, διατηρώντας το αήττητο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αυτή η δυναμική εκκίνηση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού Τύπου, με την ισπανική «AS» να ξεχωρίζει την πορεία του Παναθηναϊκού.

Η πασίγνωστη εφημερίδα αναγνώρισε την ανωτερότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας τους «Πράσινους» ως ένα «Τέρας» που έχει επιστρέψει δυναμικά στα ευρωπαϊκά παρκέ. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την αλλαγή στην ψυχολογία και την αγωνιστική εικόνα του συλλόγου.

Η επιβλητική νίκη επί της Φενέρμπαχτσε

Κύρια αφορμή για την εκτενή αναφορά της ισπανικής «AS» αποτέλεσε η επιβλητική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε. Η ελληνική ομάδα σημείωσε μια εμφατική νίκη με σκορ 92-74, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «T-Center».

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε την αγωνιστική ποιότητα και την ομαδική λειτουργία του Παναθηναϊκού, αφήνοντας ισχυρές εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας το δυναμικό του ξεκίνημα στη διοργάνωση. Η «AS» στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή την αναμέτρηση, αναλύοντας την απόδοση των «Πρασίνων».

Η ανάλυση της «AS» για το «πράσινο τέρας»

Το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας περιέγραψε με ενθουσιασμό την εικόνα του Παναθηναϊκού. «Το πράσινο τέρας επέστρεψε! Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους της», αναφέρει χαρακτηριστικά η «AS», τονίζοντας την κυριαρχική παρουσία της ομάδας.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, «η απάθεια με την οποία ολοκληρώθηκε η εποχή του Αταμάν στην Αθήνα, ξεχάστηκε γρήγορα». Η άφιξη του Σέρβου προπονητή, σε συνδυασμό με αρκετές ηχηρές μεταγραφές, άλλαξε άμεσα την ψυχολογία του συλλόγου, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φαντάζει πλέον ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. «Αυτός ο Παναθηναϊκός διψά για δόξα. Και απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έδειξε κανένα έλεος», προσθέτει το δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας.

Η συμβολή του Ματίας Λεσόρ και άλλες αναφορές

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ξεχώρισε για την αμυντική του προσφορά. Η «AS» σημείωσε ότι ο Λεσόρ «παρέδιδε μαθήματα άμυνας, βγαίνοντας πάνω στους περιφερειακούς και μετατρέποντας τη ρακέτα σε απροσπέλαστο τείχος», αναδεικνύοντας τον κομβικό του ρόλο στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Επιπρόσθετα, το σχετικό δημοσίευμα καταπιάνεται με την απουσία του Ναν, αναλύοντας πώς η ομάδα διαχειρίζεται την κατάσταση. Αναφέρονται επίσης οι τακτικές του Ζοτς, όπως αποκαλείται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς και η επίδραση του Έργκιν Άταμαν στην προηγούμενη περίοδο, ολοκληρώνοντας μια σφαιρική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και της δυναμικής του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta