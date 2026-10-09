Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε στον ανακριτή για πάνω από μία ώρα. Η κατάθεσή της έγινε κατόπιν αιτήματος του 58χρονου κατηγορούμενου πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Η νεαρή επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, ενώ παραδέχθηκε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης

Η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο πατέρας της τής είπε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Αυτή φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή ότι το κάλεσε χωρίς να της εξηγήσει τον λόγο.

Παράλληλα, της έγινε ερώτηση και για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η μάρτυρας κλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του.

Επιβεβαίωση της πλασμαφαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η 19χρονη ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της. Φέρεται να επιβεβαίωσε τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ως τώρα για το αν την ώρα της πλασμαφαίρεσης της είχε χορηγηθεί μέθη.

Τον ισχυρισμό περί διενέργειας πλασμαφαίρεσης στην κόρη της φαίνεται να προβάλει η κατηγορούμενη γιατρός προκειμένου να αποδείξει ότι θεωρούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία απολύτως ασφαλή και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο.

Οι θέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος 58χρονος γιατρός φαίνεται να υποστηρίζει ότι είχε πλήρη άγνοια για τη διαδικασία στην οποία υπέβαλε η σύζυγός του την κόρη τους. Επίσης, ο δικηγόρος του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού, Τέλλος Αγαπηνός, με ανακοίνωσή του διαψεύδει ότι εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του εντολέα του στο εξωτερικό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι διαψεύδονται τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την πληροφορία περί εντοπισμού τραπεζικού λογαριασμού του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο εξωτερικό με καταθέσεις «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από «επίσημες πηγές».

Ιστολογικά ευρήματα και η διακομιδή του τραγουδιστή

Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν, όταν ακόμα νόμιζαν ότι η διακομιδή θα γίνει στον «Ευαγγελισμό», ο οποίος απέχει τρία λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι γιατροί είπαν ότι θα συνοδεύσουν, αλλά όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο «Ελπίς», όπου περίμενε ομάδα, τότε δεν δέχτηκαν. Άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή και αποχώρησαν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis