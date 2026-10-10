Εξετάζεται η άρση της απαγόρευσης αλκοόλ στα αγγλικά γήπεδα μετά από 41 χρόνια

Μια συζήτηση που παρέμενε κλειστή για δεκαετίες επανήλθε δυναμικά στην Αγγλία, καθώς η κυβέρνηση άνοιξε ξανά τον φάκελο της κατανάλωσης αλκοόλ στις εξέδρες των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ της επανεξέτασης του νόμου που απαγορεύει στους φιλάθλους να καταναλώνουν αλκοόλ σε σημεία με άμεση ορατότητα προς τον αγωνιστικό χώρο. Το ισχύον καθεστώς χαρακτηρίζεται παρωχημένο και άδικο, ενώ η απαγόρευση εφαρμόζεται εδώ και 41 χρόνια.

Η ιστορία της απαγόρευσης και το ισχύον πλαίσιο

Η απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις εξέδρες των αγγλικών ποδοσφαιρικών γηπέδων τέθηκε σε ισχύ το 1985. Η θέσπισή της έγινε σε μια περίοδο όπου το αγγλικό ποδόσφαιρο αντιμετώπιζε σοβαρά φαινόμενα χουλιγκανισμού και βίας. Αυτή η διάταξη, η οποία είναι πλέον 41 ετών, βρίσκεται ξανά στο τραπέζι της συζήτησης.

Σήμερα, η απαγόρευση καλύπτει τις πέντε κορυφαίες κατηγορίες του ανδρικού ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από την Premier League και φτάνοντας μέχρι τη National League. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν και να καταναλώσουν αλκοόλ στους εσωτερικούς χώρους των γηπέδων, ωστόσο δεν επιτρέπεται να το κάνουν στις εξέδρες, ενώ παρακολουθούν το παιχνίδι.

Η θέση του πρωθυπουργού και οι υποστηρικτές της αλλαγής

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποστηρίζει ενεργά την επανεξέταση του νόμου, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με όσους παρακολουθούν αγώνες ράγκμπι, κρίκετ ή ακόμα και συναυλίες, ακόμα και στο ίδιο γήπεδο. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιλοτικής εφαρμογής, πριν από οποιαδήποτε οριστική και ευρεία αλλαγή.

Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρίσκεται η Football Supporters’ Association (FSA), η οποία ζητά εδώ και χρόνια την επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας έχει δηλώσει θετική στην προοπτική μιας δοκιμής, δείχνοντας διάθεση για διερεύνηση του ζητήματος.

Η στάση της Premier League και το προηγούμενο του γυναικείου ποδοσφαίρου

Αντίθετα με την FSA και την FA, η Premier League διατηρεί προς το παρόν μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στο θέμα. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Ρίτσαρντ Μάστερς, έχει τονίσει ότι το ζήτημα απαιτεί σοβαρή και ενδελεχή μελέτη πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Ωστόσο, υπάρχει ήδη ένα σημαντικό προηγούμενο που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πραγματοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 15 από τις 26 ομάδες των WSL και WSL2. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν μια θετική εικόνα.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και οι αντιδράσεις

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στο γυναικείο ποδόσφαιρο, διεξήχθη έρευνα σε 4.270 φιλάθλους. Από αυτούς, το 70% τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας κατανάλωσης αλκοόλ στις εξέδρες. Η αίσθηση ασφάλειας βαθμολογήθηκε με 9,4 στα 10, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον αξιολογήθηκε με 9,1 στα 10, υποδεικνύοντας ότι η παρουσία αλκοόλ δεν επηρέασε αρνητικά αυτές τις παραμέτρους.

Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η μεγαλύτερη αντίδραση στην πιθανή άρση της απαγόρευσης προέρχεται από την αστυνομία. Ο Μαρκ Ρόμπερτς, ο οποίος είναι επικεφαλής της αστυνόμευσης ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο, χαρακτήρισε την επιστροφή του αλκοόλ στις εξέδρες ως «κακή ιδέα». Προειδοποίησε επίσης ότι η ασφάλεια των γηπέδων είναι αποτέλεσμα πολλών μέτρων που έχουν χτιστεί σταδιακά επί δεκαετίες, υπονοώντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτή την ισορροπία.

Με πληροφορίες από: Athletiko