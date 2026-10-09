Η Λιντς εξετάζει την τιμολόγηση εισιτηρίων με τεχνητή νοημοσύνη

Οι άνθρωποι της Λιντς εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναθέσουν την τιμολόγηση των εισιτηρίων των αγώνων της ομάδας στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών ΜΜΕ. Η συγκεκριμένη σκέψη έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου, αλλά και πέραν αυτών, καθώς αγγλικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

Η πρόταση για δυναμική τιμολόγηση μέσω ΑΙ

Η βασική ιδέα που εξετάζεται από τη διοίκηση της Λιντς είναι η υιοθέτηση ενός δυναμικού μοντέλου τιμολόγησης των εισιτηρίων, το οποίο θα λειτουργεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν θα είναι σταθερές, αλλά θα μεταβάλλονται ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ζήτηση και ο χρόνος που απομένει μέχρι την έναρξη του αγώνα.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα επέτρεπε στον σύλλογο να προσαρμόζει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη βελτιστοποίηση των εσόδων. Ωστόσο, η προοπτική αυτή έχει εγείρει προβληματισμούς σχετικά με την πιθανή αύξηση του κόστους για τους φιλάθλους και την προσβασιμότητα στους αγώνες.

Παραδείγματα από άλλους τομείς

Ένα ανάλογο δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τη FIFA στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές των εισιτηρίων παρουσίαζαν μεταβολές ανάλογα με τη ζήτηση και τον χρόνο που απέμενε μέχρι τη σέντρα του εκάστοτε αγώνα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ένα εισιτήριο μπορούσε να φτάσει να στοιχίζει χιλιάδες δολάρια, ενώ στη συνέχεια η τιμή του κατρακυλούσε όσο πλησίαζε η ώρα του ματς.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του κλαμπ, Πάρααγκ Μαράτε, ανέφερε σε συνέδριο της αθλητικής βιομηχανίας στο Λονδίνο ότι η δυναμική τιμολόγηση των εισιτηρίων στο γήπεδο θα μπορούσε να λειτουργήσει «όπως ακριβώς συμβαίνει και στον κλάδο των αερομεταφορών». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την πρόθεση του συλλόγου να εφαρμόσει ένα ευέλικτο σύστημα τιμών, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε άλλες βιομηχανίες.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Λιντς

Ο Πάρααγκ Μαράτε, πρόεδρος της Λιντς, εξέφρασε την άποψη ότι «πιθανότατα υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, αλλά παράλληλα τα εισιτήρια να παραμείνουν οικονομικά προσιτά για τους πιο πιστούς οπαδούς». Η δήλωσή του έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου της αθλητικής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου αναφέρθηκε στις σκέψεις του συλλόγου.

Ο Μαράτε τόνισε ότι η ιδέα της δυναμικής τιμολόγησης δεν αποσκοπεί «απλώς για να μεγιστοποιήσουμε τις τιμές». Αντιθέτως, ο στόχος είναι να διαμορφώνονται οι τιμές με έναν τρόπο που να λαμβάνει υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά των οπαδών, προσφέροντας παράλληλα οφέλη και προσιτές επιλογές.

Κριτήρια και οφέλη για τους φιλάθλους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λιντς, Πάρααγκ Μαράτε, η δυναμική τιμολόγηση θα μπορούσε να βασιστεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των οπαδών. Αυτά περιλαμβάνουν το πόσο συχνά πηγαίνουν στο γήπεδο, πόσες συναλλαγές πραγματοποιούν με τον σύλλογο και πόσο αλληλεπιδρούν μαζί του. Μέσω αυτής της προσέγγισης, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τιμές που να είναι πιο προσιτές για τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Επιπλέον, ο Μαράτε ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει πιο προσιτές τιμές για ορισμένες θέσεις, ειδικά σε περιοχές που θυμίζουν περισσότερο χώρους φιλοξενίας και εταιρικών πελατών. Αυτή η ευελιξία στην τιμολόγηση θα επέτρεπε στον σύλλογο να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες διαφορετικών κατηγοριών φιλάθλων, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ εσόδων και προσβασιμότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta