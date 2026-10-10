Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε την εξαίρεση της αθλητικής δικαστού του ΕΣΑΚΕ

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση που αφορά την ΚΑΕ Ολυμπιακό, καθώς η «ερυθρόλευκη» ομάδα ζήτησε την εξαίρεση της αθλητικής δικαστού του ΕΣΑΚΕ. Αυτή η κίνηση έρχεται στον απόηχο της απαλλαγής της πειραϊκής ΚΑΕ από την καταγγελία που είχε υποβάλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το αίτημα εξαίρεσης αφορά τη συμμετοχή της δικαστού σε θέματα που σχετίζονται με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ.

Η αρχική καταγγελία του Παναθηναϊκού

Η υπόθεση ξεκίνησε με μία σχετική καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η «πράσινη» ομάδα είχε ζητήσει την αφαίρεση δύο βαθμών από την ΚΑΕ Ολυμπιακό. Η βάση αυτής της καταγγελίας ήταν η φερόμενη παραβίαση κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΑΚΕ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, επιδιώκοντας την επιβολή ποινής στον αντίπαλο της, επικαλούμενη συγκεκριμένες διατάξεις του αθλητικού δικαίου.

Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για μία σειρά εξελίξεων στα αθλητικά δικαστικά δρώμενα, με τις δύο μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ να βρίσκονται για μία ακόμη φορά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά σε νομικό επίπεδο. Η απαίτηση για αφαίρεση βαθμών θεωρείται μία από τις σοβαρότερες ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε μία ομάδα, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της αρχικής καταγγελίας.

Η απαλλαγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Παρά την αρχική καταγγελία και το αίτημα για αφαίρεση βαθμών, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, εξετάζοντας την υπόθεση, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επιβολή της ζητούμενης ποινής. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε τελικώς αφαίρεση βαθμών από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η απόφαση αυτή σήμανε την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των δικαστικών εξελίξεων για το συγκεκριμένο θέμα.

Η απαλλαγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την υπόθεση των καταγγελιών του Παναθηναϊκού σήμαινε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν τιμωρήθηκαν με την αφαίρεση των δύο βαθμών. Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στις εντάσεις, καθώς νέες πτυχές της υπόθεσης ήρθαν στο φως, διατηρώντας το ενδιαφέρον γύρω από τις δικαστικές διαμάχες των δύο ομάδων.

Αμφισβήτηση της αθλητικής δικαστού

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δεν σταμάτησαν με την απαλλαγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αντιθέτως, όπως αποκαλύφθηκε από τον Βαγγέλη Ιωάννου στην εκπομπή του Athletiko «EuroLeague by Night», οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν ανοιχτά την αμφισβήτησή τους για την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Αυτή η αμφισβήτηση υποδηλώνει μία δυσαρέσκεια ή μία έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς το πρόσωπο της συγκεκριμένης δικαστού.

Η αποκάλυψη αυτή έφερε μία νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς μετατόπισε το επίκεντρο από την ουσία της αρχικής καταγγελίας στην ίδια τη διαδικασία και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης στον χώρο του αθλητισμού. Η δημόσια έκφραση αμφισβήτησης από μία ΚΑΕ του βεληνεκούς του Ολυμπιακού αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις των ομάδων και των θεσμικών οργάνων.

Το αίτημα εξαίρεσης και η διαδικασία

Σε συνέχεια της αμφισβήτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ένα επίσημο αίτημα: ζήτησε την εξαίρεση της αθλητικής δικαστού από όλα τα θέματα που αφορούν τους Πειραιώτες. Το αίτημα αυτό σημαίνει ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιθυμεί η συγκεκριμένη δικαστής να μην ασχολείται με υποθέσεις που την αφορούν, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία για αλλαγή προσώπου στη δικαστική διαδικασία για τα δικά της ζητήματα.

Το ζήτημα της εξαίρεσης δεν θα παραμείνει αναπάντητο, καθώς θα συζητηθεί στο αρμόδιο όργανο για τέτοιες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ είναι το σώμα που θα κληθεί να εξετάσει και να αποφασίσει επί του αιτήματος της ΚΑΕ Ολυμπιακό. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω πορεία των σχέσεων μεταξύ της πειραϊκής ΚΑΕ και των αθλητικών δικαστικών αρχών του ΕΣΑΚΕ, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εν εξελίξει διαμάχη.

Με πληροφορίες από: Athletiko