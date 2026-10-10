Το grid του αγώνα σπριντ της formula 1 στη Σιγκαπούρη

Λίγο πριν την έναρξη του τέταρτου αγώνα σπριντ της Formula 1 για τη φετινή αγωνιστική σεζόν, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ο έκτος και τελευταίος της χρονιάς, ανακοινώθηκε η σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί στη Μαρίνα Μπέι, στο πλαίσιο του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στις κατατακτήριες δοκιμές σπριντ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση εκκίνησης. Ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ο πρώτος Αγώνας Σπριντ στην ιστορία του Grand Prix Σιγκαπούρης.

Η pole position και η απόφαση των αγωνοδικών

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ από την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός οδηγός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές σπριντ, καταγράφοντας 1:31,156, και εξασφάλισε τη sprint pole. Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να τον φέρει στην κορυφή, με μια οριακή διαφορά 0,120 δευτερολέπτων από τον δεύτερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαξ Φερστάπεν διατήρησε κανονικά την πρώτη θέση εκκίνησης, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην του επιβάλουν ποινή. Η απόφαση αυτή αφορούσε ένα προσπέρασμα στον Λιούις Χάμιλτον, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό κίτρινη σημαία κατά τη διάρκεια του SQ1, της πρώτης φάσης των κατατακτήριων δοκιμών σπριντ.

Οι πρώτες σειρές της εκκίνησης

Δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ, θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes επιβεβαίωσε την ταχύτητα του μονοθεσίου του, το οποίο χρησιμοποιεί την παλαιότερη προδιαγραφή της W17, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Από τη δεύτερη σειρά του grid, δηλαδή την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, θα εκκινήσουν ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για μια πολύ μικρή διαφορά, μόλις 0,123 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Η σύνθεση της πρώτης δεκάδας

Στην πέμπτη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί ο Λάντο Νόρις, ενώ δίπλα του, στην έκτη θέση, θα παραταχθεί ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει τον αγώνα από την έβδομη θέση, μοιραζόμενος την τέταρτη σειρά της εκκίνησης με τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls, ο οποίος θα εκκινήσει όγδοος.

Την πρώτη δεκάδα των οδηγών που θα εκκινήσουν τον Αγώνα Σπριντ συμπληρώνουν ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, από την ένατη θέση, και ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine, από τη δέκατη θέση. Αμφότεροι οι οδηγοί δεν κατάφεραν να σημειώσουν χρόνο στο SQ3, καθώς οι τελευταίες τους προσπάθειες διαγράφηκαν λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

Χαρακτηριστικά του αγώνα και τηλεοπτική κάλυψη

Ο Αγώνας Σπριντ στη Μαρίνα Μπέι θα έχει διάρκεια 21 γύρους. Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των ελαστικών σε πραγματικές συνθήκες αγώνα, γεγονός που προσθέτει ένα στοιχείο αβεβαιότητας και στρατηγικής πρόκλησης.

Πρόκειται για τον πρώτο Αγώνα Σπριντ στην ιστορία του Grand Prix Σιγκαπούρης, ενώ ταυτόχρονα είναι ο έκτος και τελευταίος Αγώνας Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Η έναρξη του Αγώνα Σπριντ είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 11:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προκειμένου να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό τη δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta